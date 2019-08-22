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日本小資最愛「星乃咖啡店」進駐新光南西9月開　舒芙蕾熱蛋糕、水果咖啡好誘人

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▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲日本連鎖星乃咖啡店，在台首間進駐新光三越南西店。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本小資女最愛的連鎖「星乃咖啡店」，台灣一號店將落腳南西商圈，進駐新光三越一館4樓，預計9／16正式開幕，其招牌的復古浪漫風格，也會原汁原味搬進台灣，此外受到好評的招牌餐點也將進駐，雙層栗子舒芙蕾熱蛋糕與獨特的水果冰咖啡看起來超誘人，預計將成為台灣小資女新熱點。

▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲雙層栗子舒芙蕾熱蛋糕，售價270元。

南西星乃咖啡店裝潢風格與日本相近，採用低調奢華的復古風，帶點浪漫的元素，讓消費者有點穿越時空的感覺，在優雅的氛圍下享用餐點，提供的餐飲類別包括主餐、輕食、甜點與咖啡，首間店據悉共有60個座位，坪數約45坪大。

「舒芙蕾熱蛋糕」是星乃珈琲店最知名的餐點，特色為柔軟蓬鬆的細緻口感，還有兩層厚度吃起來好滿足；主食「舒芙蕾歐姆蛋焗飯」也很有特色，料理方式是使用舒芙蕾的方法，做出膨鬆軟綿的舒芙蕾歐姆蛋，底下為各種焗飯，蓬鬆可愛的外表也非常受到歡迎。

▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲水果三明治售價200元。

首度登台的「水果冰咖啡」，是用新鮮水果加上咖啡製成，在喝咖啡時也能嚐到淡淡的水果風味，清爽又有層次，其咖啡豆則是羅多倫DOUTOR COFFEE，特別為「星乃珈琲店」量身打造，使用直火烘焙的咖啡豆，加上專業人員現場現磨手沖，經典咖啡充滿柔和的酸味及香氣，還有水果三明治 與奶油茄汁歐姆義大利麵都大推啊！

▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）▲星乃進駐新光三越。（圖／新光三越提供）

▲（左）鮮果冰咖啡售價240元；（右）星乃精選咖啡售價150元。

「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」精選咖啡售價150元起，輕食與餐點則從200元起跳，9／16後快去體驗一下吧！

關鍵字：

星乃, 星乃咖啡店, 新光三越, 南西商圈, 南西店
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