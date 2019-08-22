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試・開箱／媚比琳絲絨霧光唇膏全新限量6色　超美01奶酒色必買！

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▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲媚比琳絲絨霧光唇膏推出全新6款限量「微醺奶酒色」。（圖／品牌提供、影／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

要說目前賣最好、最受歡迎的開架唇膏，絕對不會漏掉媚比琳Maybelline的「極綻色絲絨霧光唇膏」！從推出以來，就以超美色選和柔滑不乾澀的霧面妝感在DCRAD、PTT美妝版上擁有極高人氣，繼前年讓眾多女孩們瘋狂包色的「焦糖拿鐵色」和去年的「奶霜玫瑰色」後，今年秋天全新限量推出6種有如奶酒般濃郁又溫柔的「微醺奶酒色」，不僅帶著時下女孩們最喜歡的裸土色調，且每一色都不挑膚色還很顯白，可以料想到9月正式上市時，又會掀起一波搶買熱潮。

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲加入乳霜的柔滑質地，讓霧面唇妝也能滑順不乾澀。（圖／品牌提供、影／記者張毓容攝）

全新微醺唇膏系列，蘊含頂級乳霜製成如奶油般的柔滑質地，塗抹雙唇立即能感受慕斯化開般的絲滑勻潤，擁有飽和濃郁的顯色霧面唇妝，但一點都不乾裂、不易顯唇紋，打造細緻服貼又完美顯色的奶油柔霧美唇，整天都無比舒適。

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲6種限量新色以暖色調為主。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而最令人在意的色調，這次限量6色以秋冬時尚週最流行的暖色為主軸，配合紐約不同區域和不同酒款的特色為發想，打造能平衡各種膚色、又能顯白、帶來好氣色的微醺色調。

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲由左至右為#01曼哈頓奶酒、#02麥迪遜琴酒、#03布魯克林橙酒。（圖／品牌提供）

像是#01曼哈頓奶酒就是充滿時髦氣息的溫柔土色，帶點紅棕色的土色調，不會顯得氣色不好，反而更顯白，溫柔小姊姊風格必備！#02麥迪遜琴酒是帶著性感氣息的鮮明暖橘色；#03布魯克林橙酒則是充滿清新感的活潑橘色掉。

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲由左至右為#04蘇活白蘭地、#05東村伏特加、#06諾荷威士忌。（圖／品牌提供）

#04蘇活白蘭地是人人都能駕馭、任何時刻擦都很OK的珊瑚色；#05東村伏特加是鮮美的玫瑰色，比起大紅色更好嘗試；#06諾荷威士忌是低調柔美的紅棕色，厚擦顯個性感，薄擦則能帶出溫暖柔和感。

▲媚比琳「微醺奶酒色」限量6色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲包裝也換上跟唇膏同色的霧面消光外殼。（圖／記者張毓容攝）

另外，這次包裝也全新升級為與唇膏同色的霧面消光外殼，不僅一眼就能選到自己要的色號，拿出來補妝也好有質感！

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關鍵字：

開箱, 媚比琳, Maybelline, 唇彩, 唇膏, 絲絨霧光唇膏, 奶油霧唇, 霧面, 試色
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