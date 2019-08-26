綠色代表心靈健康！Nike攜手心理醫師推「In My Feels」鞋款　勾勾藏勵志語錄

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心靈對人類來說至關重要，因為唯有一個健康的想法，才能夠堅強面對任何事情。然而，Nike這回找來心理醫生Liz Beecroft合作，並攜手推出名為「In My Feels」的Nike Air Max 270 React全新配色，而且該鞋款所使用的顏色與設計，其目的為傳達心理學的概念。

▲Nike攜手心理醫生Liz Beecroft打造Air Max 270 React「In My Feels」。（圖／翻攝自Nike）

此次雙方利用Nike的2大頭牌科技Air Max與React打造了Nike Air Max 270 React「In My Feels」，其中，該鞋款的色調採用純淨的白色與清爽的萊姆綠，並且側邊的不規則Nike Swoosh（勾勾）則是代表「心理創傷的癒合並不是線性，因為我們的生命中有高點與低點」的心理學概念，而鞋舌上的「Have NYC Day」則是要表達「祝你有個美好的一天。」

▲色調採用純淨的白色與清爽的萊姆綠。（圖／翻攝自Nike）

▲不規則Nike Swoosh則是代表「心理創傷的癒合並不是線性」的心理學概念。（圖／翻攝自Nike）

而Liz Beecroft表示，有五分之一的美國人心理狀況是健康的，不過，這些人仍然存在著些許的恥辱。其中，綠色代表心理健康的顏色，所以該鞋款才會以清爽的萊姆綠呈現。

▲綠色代表心理健康的顏色。（圖／翻攝自Nike）

目前該鞋款已經全數售完，想購買的朋友可能要透過其他管道取得了。另外，這雙鞋的部份收益也會捐給美國預防自殺基金會（American Foundation of Suicide Prevention），以對社會做出些許貢獻。

此外，睽違已久Levi's X Nike聯名系列，也將於8／26登場。其中，該系列將「Nike By Levi’s」訂為主題，並且還推出利用Levi’s物料來客製Air Max 90的活動，其中，大家最關心的聯名鞋款，預計也將帶來以牛仔布、皮革、燈芯絨與Levi’s標籤打造的Nike Air Force 1 High、Low鞋款，所以喜歡Levi's X Nike聯名系列的朋友千萬別錯過。

▲Levi's X Nike聯名系列。（圖／翻攝自Nike）

▲預計帶來Nike Air Force 1 High、Low鞋款。（圖／翻攝自Nike）

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