fb ig video ETtoday search mobile

楊冪暗黑「煙燻妝」碾壓女星！緊身西裝氣場超強　網：秒殺歐陽娜娜

> >

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪畫上煙燻妝出席活動氣場超強 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

最近才辭去義大利精品VERSACE（凡賽斯）代言人的楊冪，依舊是話題不斷，20日出席MO&Co.舉行的15周年COOLNESS大秀，以罕見的煙燻妝搭配西裝登場，超狂氣場直接碾壓在場的女星，瞬間登上微博熱搜。

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

楊冪緊身西裝完美演繹帥氣風格 。（圖／翻攝自微博）

大陸女星楊冪以柔美的清新形象走紅，不過此次出席MO&Co.舉行的15周年COOLNESS大秀，一改往常妝容，畫上了較濃的煙燻妝，讓不少粉絲驚艷，再搭配品牌長版西裝外套，排扣緊身設計露出招牌大長腿，一雙膝上皮靴更是帥氣加分，宛如黑魔女一般俏麗登場，一舉一動都備受矚目，也引起粉絲驚呼，「女王范十足」、「楊冪這個妝就對了」、「實力碾壓其他女星。」

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎罕見畫上了藍色眼線，打造迷人形象 。（圖／翻攝自微博）

女星們不光是服裝有亮點，妝容也要夠看，同場比拼的還有高顏值藝人古力娜扎，選擇斜肩的高級絲絨洋裝，露出迷人鎖骨線條，再加上白皙的肌膚，戰鬥力也是不容小覷。另外，更吸睛的就屬古力娜扎深邃的眼眸，在眼尾處勾勒出深藍色眼線，微微上翹，打造不同以往的迷人形象。

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜、古力娜扎、楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜被網友批評造型毫無新意，十分路人 。（圖／翻攝自微博）

然而同樣受邀出席的歐陽娜娜，以格紋西裝外套、黑褲展現帥氣風采，搭配上新剪的妹妹頭瀏海，企圖力拼在場眾多女星，卻還是被網友狠批，「一秒變路人」、「直接被楊冪、娜扎秒殺」、「非常普通的穿搭。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

楊冪, 古力娜扎, 歐陽娜娜, MO&Co., COOLNESS, 煙燻妝, 眼線, 微博
fashion.net

熱門文章

辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

ET Fashion

推薦閱讀

影／人生又苦又難！一遇到挫折就馬上黑化的星座TOP 3　第一名怨念最深

最愛做家務星座男Top 3 ！貼心巨蟹才第三、第一名遇到馬上嫁

泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿

歐陽娜娜同框金馬女配角被秒殺！慘輸「高級臉」文淇　網：眼神超渙散 朴敏英西班牙度假照美翻！私服超平價　「裸色露背洋裝」兩千五有找 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比戲裡戲外都是極品！私下個性完全是可愛女友 天仙劉亦菲撞衫古力娜扎！同款黃色洋裝差很多　網驚：她氣質完勝 韓妞的「定妝噴霧」隱藏版5用法，不脫妝、更顯色　油肌、混合肌必學！ 木村光希PO出清涼比基尼照！緊實曲線配電眼　網暴動：爸爸會生氣 《德魯納酒店》IU氣質編髮教學　簡單黑長髮，綁個公主頭就超撩人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面