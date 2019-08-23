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造型超前衛的Yeezy 500 High「Slate」碟照曝光　高筒的老爹鞋大家可以接受嗎？

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編輯／Duke

睽違已久的Yeezy 500「Bone White」，終於要在8／24迎來全球發售，而原先預期該鞋款將會引爆話題，但熱度卻不如想像中的好，其原因為YEEZY MAFIA官網帶來了一雙Yeezy 500的高筒版，而該鞋款被命名為「Slate」。

▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）

▲全新曝光的Yeezy 500 High「Slate」。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

由YEEZY MAFIA官網曝光的Yeezy 500 High「Slate」，是一雙以高筒問世的Yeezy 500，其中，除了變身成高筒鞋型以外，目前看不出有什麼改變，因為中底一樣採用adiPrene科技，而鞋身材質則是皮革與麂皮，不過，該鞋款推出以後會不會造成萬人瘋搶，就要看後續有沒有更多的明星加持了。

▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）

▲採用高筒鞋型的Yeezy 500。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）

▲中底採用adiPrene科技，鞋身材質為皮革與麂皮。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

根據YEEZY MAFIA官網的消息指出，這雙Yeezy 500 High「Slate」將於今年的12月迎來發售，而定價為美金220元（約台幣6,800元），喜歡Yeezy 500老爹鞋型的朋友，近期可以多關注各方面的消息哦！

此外，曝光已久的Air Jordan 1「UNC」配色，是一款為致敬喬丹（Michael Jordan）所讀的北來羅來納大學而設計的鞋款，其中，根據Nike官方的最新消息，該鞋款被命名為Air Jordan 1「Obsidian」，而色調使用北卡藍、深藍以及白色，預計在8／31登陸Nike官網與指定專賣店，定價為台幣5,600元。

▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）

▲Air Jordan 1「Obsidian」。（圖／翻攝自Nike）

▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）▲Yeezy 500 High「Slate」、JORDAN1。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA、Nike）

▲色調使用北卡藍、深藍以及白色。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

Yeezy500, 高筒, BoneWhite, Slate, AirJordan1, 喬丹, UNC, 北卡藍
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