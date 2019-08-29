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深藏台南巷弄的5間質感小店　果醬甜甜圈、鮭魚親子丼吃過一次就忘不了

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頂著小吃之都的盛名，關於台南美食的攻略已經數不勝數，然而台南這座古都的魅力，還來自隨著暖陽灑落的慵懶氛圍，以及隱身在住宅區裡的風格小店，讓台南成為文青與網美的一大據點。來到台南的旅遊指南：即使迷途於蜿蜒巷弄中，先別急著打開地圖，順著小路細細探尋，然後在下個街角，享受這座城市為你帶來的驚喜。

只有十個座位的神秘小店：十平


「十平」這個名字就取自店內十坪大小的空間，恰巧座位也只有十席，長型的吧台座位讓每一位顧客都能看到料理過程，在點單、等待料理的同時，店員的暖心問候與互動也是這間日式丼飯店吸引旅人的地方！

十平販售海鮮為主的日式丼飯，其中鮭魚親子丼、海膽炙燒天使紅蝦丼是店內的人氣選項，厚切的新鮮鮭魚整齊鋪上比例恰到好處的醋飯，最後以晶瑩剔透的鮭魚卵點綴，咬破鮭魚卵的瞬間，如海浪席捲而來的鮮甜令人久久難以忘懷啊！

炙燒時火舌遇上油脂滋滋作響的聲音，錯落著店員與旅客交談，讓這裡擁擠得很有人情味。此外因為座位較少，不免遇到要排隊的情況，這時候不妨到斜對面的複合式咖啡廳、選品店PARIPARI apt.逛逛！

十平

地址：忠義路二段158巷22號

營業時間：12:00-14:30、18:00 -20:30（不定休，每月底公布於臉書、IG）

台南最時髦泰國菜：珍妮花與南洋杉

從門口開始就洋溢著滿滿的南洋情調，以植栽妝點每個角落的珍妮花與南洋杉不用找角度，不管站在哪面牆都超好拍！這間植栽餐廳由園藝小店「花草市集」延伸，老闆夫婦因為經常到泰國採購植物，在幾次往返後深深著迷於南洋文化與泰式料理，於是決定運用園藝專長，打造一間具熱帶風情的時髦泰式料理店。

經典的泰式打拋豬、南洋香茅雞飯、海南雞飯與酸辣海鮮河粉不用害怕踩雷，大膽嘗試就對了，餐點皆以單份套餐的形式販售，一個人也能放心享用，別忘了飯後來杯冰涼的泰式奶茶，解辣又消暑。

珍妮花與南洋杉

地址：台南市東區勝利路52巷2號

Tel：06-200 8191

營業時間：11:00-21:00（週三、四公休）

歐風質感小店：Merci Kitchen


對於Merci Kitchen的第一印象是迷人的烘焙香氣，穿插著插圖的手寫字卡與菜單，處處讓人感受到「手工」的痕跡，就像在歐洲農村的質樸小店！

Merci Kitchen是一間司康專賣店，特別的是，這裡只賣司康，且僅提供外帶，如果是要即刻享用，老闆會現場用烤箱加熱，也能根據需求包裝成司康禮盒，不管帶一顆司康搭配紅茶細細品嚐或是送禮都非常推薦。

除了本身扎實、外酥內軟的口感，司康必備的抹醬也完全沒有馬虎，選用英國德文郡傳統奶油醬，以及英國皇室指定的果醬品牌Tiptree，呈現最道地的英式司康風味。

Merci Kitchen

地址：台南市中西區郡緯街7號（赤崁大士殿前方）

Tel：06-222 8672

營業時間：每週四至週日13:00-18:00

難找的神秘甜點店：Perfe’Dough


這家隱身在三樓的甜甜圈，即使神秘到連Google Map都搜尋不到，還是阻擋不了從三樓延伸到一樓的排隊人潮，想吃到Perfe’Dough的甜甜圈不簡單，甚至有人開店前半小時就在門口等待，且開賣半小時立馬完售，令人好奇這顆甜甜圈到底是何方神聖，讓人們如此瘋狂？

有別於市面上常見的美式或台式甜甜圈，Perfe’Dough偏向德國傳統點心「果醬包」的做法，將麵團發酵油炸後，一顆顆填入手工果醬餡料，也因為仰賴人工現擠餡料，因此每天的產量有限。

咬下第一口就知道，療癒的外表裡面是真材實料，爆漿的餡料不會過於甜膩，稍微帶點苦甜的巧克力與抹茶口味、微酸的覆盆莓乳酪，每種口味都非常濃郁順口，十秒解決一顆甜甜圈也不是問題，殊不知意猶未盡想要再來一顆時，店家已經擺上完售的牌子啦！

Perfe’Dough

地址：南區新興路414號3樓

Tel：06-292 0198

營業時間：週一、五、六、日13:00-18:00

仙氣咖啡館：9.amez Café

 
 
 
 


這家充滿仙氣的韓風咖啡廳位在一排歐風住宅中完全不違和，店中以純白的帷幕為基調，佐以華麗水晶吊燈、油畫與古董傢俱，佈置出復古歐式宮廷氛圍，夢幻又唯美的空間讓每個少女走進來都心動萬分！

▲台南美食 。（圖／翻攝自IG@perfedough、chingmama）

9.amez Café從早午餐時段開始營業，所以除了磅蛋糕、瑪德蓮等甜點外，也提供有飽足感的吐司、可頌等鹹食，瓶裝的泰奶、泰奶綠也是頗具好評的推薦飲品喔！

9.amez Cafe

地址：台南市北區立賢路一段595號

電話：06-281 2920

營業時間 : 週二至週四 11:00-17:00 、週五六日 11:00 - 19:00 （周一公休）

文／Harper's BAZAAR　圖／INSTAGRAM @01120S &、@HSHIRLEYY、@chingmama

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harper’s BAZAAR, 台南, 旅遊, 美食, 巷弄小店, 甜甜圈
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