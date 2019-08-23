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【奧斯塔羅】分手後想復合　前任還會主動和我聯繫嗎？

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▲前任還會主動和我聯繫嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

分手後
有時被提分手的一方
總是苦苦守著手機
希望接到前任的聯繫

如果你也為前任的分開困擾著
就和奧斯一起來看看
前任還會主動和我聯繫嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，前任主動聯繫的機率等於0，這樣的牌組代表等待與思考，前任要主動聯繫談復合，是完全沒有機會的，而你的前任，應該在積極的在整理情緒並調適自己，不過，當然沒有說他完全不會難過，而是對方相信一段感情結束，也會覺得不習慣，畢竟，要回到沒有彼此的生活，也需要花點時間適應，但是奧斯老師要說，面對過往感情所帶來的難過，對方寧願單身，也不願意和你談復合喔！

牌ll

選擇這組牌的朋友，要前任回頭聯繫你就比較沒有可能了，這樣的牌組代表爭執或內心的糾結，如果你們會分手，是因為爭執的話，那奧斯老師得告訴你，復合的希望非常渺茫，畢竟，對於這段感情的價值觀落差，對方已經受夠了，雖然心裡沒有完全放下，不過，要他回來繼續這段感情的話，說實話，對方一定會拒絕的，若你還想和前任復合，奧斯會說不如整理自己的心情，並且放下對方，好好的去認識新對象會比較好。

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選擇這組牌的朋友，前任回來找你聯繫的機會滿高的，這樣的牌組代表調整與思念，目前你的前任，還沒有完全放下你，只是對於曾經的爭執與個性不合，有所想法，對方深怕復合後還是老樣子，所以奧斯要說，如果你也深刻反省分手的原因，並且願意調整自己，那就趕快和前任談一談，盡量針對兩個人的個性問題或是他在意的點，並好好的溝通，如此一來，你們復合的機會，就會滿大的喔！

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選擇這組牌的朋友，前任回來找你聯繫的機會還是滿大的，這樣的牌組代表發展與思考，所以奧斯要說，你的前任不曾放下你們之間的感情，而內心也期待著，兩人的未來發展，只是這陣子的相處，讓他覺得很累，並對未來迷惘了起來，所以需要一點時間，思考一下你們之間的關係，不過，奧斯要說，冷靜一下並不是壞事，只是你必須盡快去找對方，並且排解他內心的懷疑與不安，之後就有機會繼續經營這段感情喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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