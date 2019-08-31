2019夏季最夯「珊瑚粉髮色」　加上波浪捲簡直是仙女下凡

進入夏天就是換髮色的旺季，還沒想到換髮靈感嗎？今年席捲韓妞圈的最新髮色就是「粉珊瑚色」（Pink Coral），就連時尚流行的最佳指標－泫雅，也換上這個髮色！比起去年流行的活珊瑚橘（Living Coral），粉珊瑚色是活珊瑚橘中加入粉紅色調，讓髮色看起來更透明粉嫩，尤其是無論漂不漂髮染粉珊瑚色都超美！2019夏天最夯髮型hashtag 非#핑크브라운莫屬～

1.任何膚色都適合，黃肌的本命色

染這種特殊色時，台灣人最擔心的就是會顯得蠟黃，但粉珊瑚色比活珊瑚橘的橘更粉嫩透明，粉珊瑚色加入了紫粉紅色調，比起活珊瑚橘更襯膚色，能達到明顯去黃顯白的效果，不論哪種膚色的人都適合，也更不挑膚色。

2.隨便照都成為相片亮點

從色彩學來說，粉珊瑚色介於橘跟粉紅之間，是藍綠色的對比色，夏天出遊消暑時，不管是去海邊戲水、山上踏青，都可以在一片藍綠色中脫穎而出，成為最佳亮點，讓人一眼就聚焦在妝髮上，而且整個畫面看起來更加繽紛吸引人！

3.陽光下是浪漫的粉紅色，跟丹寧是更配

漂髮後染粉珊瑚色會讓頭髮帶有比較明顯的粉色調，就算想要大幅度改變髮，一般亞州頭髮明度只需漂退一次，再使用霧透感珊瑚色系染膏，即可以達成像泫雅般活潑的粉珊瑚髮色，而且粉珊瑚色髮色明亮，隨便搭配丹寧單品，不只形成對比色，也讓人看起來簡單又有個性！

4.不漂髮就是透著粉色調的霧棕色

如果不想漂髮傷髮質，直接上色會是帶有粉紅色調的霧棕色，在光線下透著小女人氣息的浪漫粉色，比一般的深棕色更有青春活力的感覺，活潑又可愛！

5.大波浪捲或水波紋捲更顯粉色調，褪色更仙





一般造型上韓式大捲髮，或是復古的水波紋，藉由波紋反射光線，可以突顯髮色中的粉色調，一頭珊瑚粉色加上浪漫捲度簡直是仙女下凡！這種美色常讓人擔心褪了色就變成災難，但粉珊瑚色完全沒有這個問題，粉珊瑚色如果不漂髮，褪色中頭髮會轉變為帶粉調的霧棕色；而有漂髮的粉珊瑚則是會褪成粉紅香檳色，褪色反而可以變另一種超美髮色！

文／Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM@YOO_SEOL_、@JBH0239、@U.B1N、@HYUNAH_AA、@MIDORICOO、@YOO.XX、@LOUIS0387、@NAJINCHOI、@JBH0239

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