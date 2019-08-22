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劉雯解約風波後現身日本！素顏燦笑配學生裙　網讚：超模氣場太強

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▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯解約風波之後現身日本，釋出私房旅行照心情不受影響。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸超模劉雯因COACH的T恤事件解約之後心情絲毫不受影響，近日低調前往日本旅遊，親民的她更釋出一組旅拍照片，以各種輕便穿搭和燦爛笑容征服粉絲芳心，也被網友直呼，「果然是超模，一舉一動都是時尚大片。」

▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲超模示範經典「劉雯走」，隨意拍出時尚大片。（圖／翻攝自微博）

劉雯是大陸的當紅超模之一，並且成為維多利亞的秘密時尚秀上第一個走秀的東亞裔模特。雖然五官超有氣場，但是私底下的照片卻是隨意又可愛。

21日劉雯曬出一組日本旅遊照片，畫面中她剪起了清秀的學生頭短髮，妝容幾近素顏，穿著Acne Studios短袖白色襯衫，腳踩一雙 Dr. Martens（馬汀大夫）The Who Collaboration樂隊鞋款，更獨特的是將經典黃色車線變紅色，詮釋出專屬劉雯的少女感。很難想像超模穿梭在日本巷弄之間是什麼模樣，而劉雯也示範起招牌「劉雯走」，每個角度都十分迷人。

▲劉雯私服 。（圖／翻攝自官網）

▲劉雯私服 。（圖／翻攝自官網）

▲劉雯穿著Acne Studios短袖白色襯衫搭配Dr. Martens The Who Collaboration鞋款。（圖／翻攝自官網）

換個角度，劉雯戴起潮牌STUSSY漁夫帽，一頭短髮更顯俏皮，穿上了上海潮店MU821白色T恤，更逗趣的吃起了美味龍蝦堡，時而舉起給鏡頭、時而大口品嘗，更配上了「唯有美食不可辜負」的文字，毫無明星架勢，親民街拍受到不少粉絲喜愛。隨即引起大批網友朝聖，「劉雯太美了」、「好想偶遇超模」、「隨便穿搭都是時尚大片。」

▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯。（圖／翻攝自微博）

▲劉雯私服展現親民時尚。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

劉雯, 日本, 超模, 維密, 旅遊, 街拍, 微博, COACH
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