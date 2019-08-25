奧斯塔羅12星座一周運勢0826-0901　雙魚聚會多荷包大失血、巨蟹留意周圍桃花

20190826-0901奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！下周在工作／學業上的自信心相當強烈，讓自己在工作／學業上都得心應手，同時，也因為強烈的自信心而勝任了工作，讓你對目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方情感於下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，而雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓感情生活更加的安定穩固。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

2.天蠍座愛情運需要留意：下周在感情中的思緒顯得複雜許多，容易過度解讀對方的意思，導致現況的信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免說者無意聽者有意的狀況。

3.雙魚座金錢運需要留意：下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血喔！

牡羊座

開運顏色：黑色

幸運數字：01

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自於自己的壓力，所以才會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況，另外，要嘗試多放開自己，並且聽聽朋友的建議才會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方在下周漸漸的敞開內心，並且願意溝通，而雙方的關係也在下周有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的情況，也有望在下周開始逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度，並且也能控制工作或學業上的狀況，讓自己朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢不錯，卻有來得快去也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓金牛的朋友下周感到不安以及惶恐，面對這樣的環境也讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，另外，下周也會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，存在著雙方都不願意面對的問題，所以下周會是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：66

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友變得計較許多，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己心態才會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生事情來得太突然，使得雙方有了摩擦，並且也間接凸顯彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但還是要多加注意！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢，容易將自我意識提高，讓自己在職場上容易和同事起爭執，另外，下周工作業務也將繁重許多，所以下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去也快的狀況，所以著重在如何守財會比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：土黃

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹座朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對周遭的人、事、物都有相當大的信心，另外，因自信心的提升，所以也吸引不少人的目光，因此下周好好享受當矚目焦點的時光吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛交往的情侶，下周彼此感情的進展也將快速且穩定，另外，單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在工作／學業上的自信心相當強烈，讓自己在工作／學業上都得心應手，同時，也因為強烈的自信心而勝任了工作，讓你對目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

獅子座

開運顏色：白色

幸運數字：79

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿下周獅子朋友的生活中，而外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，所以在下周的生活當中，將對周遭感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到安全感，會是備感安逸的一周。

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，另外，下周是一個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面將繼續努力的發展，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力於學／事業裡頭。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周可以考慮進場投資，另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：90

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素，將充斥於處女朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，而這樣的熱情與活潑慢慢的轉入內心層面，因此忙碌好一陣子的你，下周將有機會獲得充分的休息喔！



愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感於下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，而雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作與學業都持續穩定的成長，同時，也願意在目前的環境中努力，所以一切都顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮進場投資，雖短期內看不到成果，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：下周天秤座朋友顯得安靜、平穩許多，所以過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不像以往的急躁或厭煩，而這樣的狀況也讓一直以來忙碌的你，終於有時間好好思考未來了！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也願意為這段感情努力，所以下周彼此感情將更加融洽，另外，單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，要好好的努力與把握，因為這將奠下日後於工作與學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以一定要多加把握了！

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好喔！

天蠍座

開運顏色：黃色

幸運數字：34

整體運勢★★★

解析：下周天蠍的朋友在處事上顯得畏畏縮縮，並且對於未知的事物感到恐懼，倘若下周有望接觸新的事物，都要勇於接受才會比較好，不然將容易因評估過久，進而錯失難得的好機會喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情中的思緒顯得複雜許多，容易過度解讀對方的意思，導致現況的信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免說者無意聽者有意的狀況。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意積極度減少的狀況，因為這將讓自己做起事來顯得畏畏縮縮的，所以下周一定要避免過度的思考，以免做起事來綁手綁腳。

金錢運勢★★★

解析：下周財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友建議觀望一陣子比較好，另外，也要注意開銷的增加喔！

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：88

整體運勢★★★

解析：下周射手座的朋友，面對目前的環境感到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，所以會開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己有了自我提升的動作，是良好的一周，奧斯建議要好好把握！

愛情運勢★★★

解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，所以下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，並且也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

魔羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：09

整體運勢★★★

解析：下周魔羯的行動力與熱情下降許多，面對周遭的人、事、物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意，千萬別讓一時的低迷或情緒影響了自己，另外，奧斯提醒一定要多加留意目前所做的事，因為下周將有問題的產生，讓你感到灰心許多喔！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮目前的目標是否正確，因此下周會是個步伐緩慢的一周，不如好好思考一下自己吧！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周要多避免投資或理財方面，因為這都不會有太多的起色喔！

水瓶座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：19

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人或是朋友，同時，也因為這樣的狀況讓水瓶朋友的情緒受到影響，因此下周面對自己的想法時，一定要堅持一些，才不會動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：56

整體運勢★★

解析：下周雙魚座朋友突然變得優柔寡斷，並且自信與動力也些微的消退，這樣的狀況也讓自己面臨一些挑戰與阻礙，所以下周要拿出以往果斷的行動力，才不會因過多思考，讓自己蹉跎了起來喔！

愛情運勢★★★

解析：舊有的相處模式出現了問題，並且也在下周漸漸浮現，所以下周面對情感中的問題時，要盡量心平氣和的面對才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：目前手邊的學／事業，都在下周多了些阻礙，並且做起來也沒有這麼順利，容易讓自己感到灰心，所以下周面臨問題時，可以多加嘗試其他的方法喔！

金錢運勢★★★

解析：下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血喔！

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