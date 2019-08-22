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跟著買準沒錯！藥妝店綜合熱賣排行Top 5　第一名蟬聯美妝網10年冠軍

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記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

去年10月來台開設第一家店鋪的日本藥妝連鎖店松本清，自開幕以來，人氣、話題都不斷，座落於行天宮松江商圈的台灣4號店也在近日盛大開幕，除了推出眾多開幕活動外，台灣松本清更整理出今年（2019年）上半年的全店熱銷綜合排行榜，除了彩妝、保養品外，更有生活用品和零食擠進熱賣前5名，最近囤貨不知道該買什麼？跟著排行榜買準沒錯！

Top 1：太陽社 玻尿酸高保濕濃縮精華

▲藥妝店彩妝保養綜合熱賣排行Top 5。（圖／品牌提供）

▲太陽社 玻尿酸高保濕濃縮精華，10ml，NT$141。

專門製造美與健康的太陽社人氣商品「太陽坡尿酸原液」，連續10蟬聯@cosme美容精華液第一名，保濕度相當優良，可直接使用吸收力強，也可加在化妝水、美容液、洗髮精、護唇膏等混合一起使用，加強潤澤保濕效果。不僅使用方便，小尺寸攜帶方便，快速還原水潤肌。

Top 2：CLEARTURN-光映透 極上保濕凝凍面膜(日本米)

▲藥妝店彩妝保養綜合熱賣排行Top 5。（圖／品牌提供）

▲高絲 CLEARTURN-光映透 極上保濕凝凍面膜(日本米)，4片，NT$255。

連續12年榮獲日本開架面膜銷售冠軍的高絲KOSE COSMEPORT，一直都是高人氣的面膜代表，而這款100%日本純國產米製造而成的凝凍面膜，可潤澤美肌滋潤肌膚底層，回購率超高，被許多人納入囤貨清單。

Top 3：EXCEL 3合1持久造型眉筆

▲藥妝店彩妝保養綜合熱賣排行Top 5。（圖／品牌提供）

▲EXCEL 3合1持久造型眉筆，#01自然，NT$520。

台日網美、網友都大推的高人氣彩妝品牌，以自然系彩妝效果受到歡迎，其中3合1持久造型眉筆更是人氣商品，眉筆、眉粉和眉刷3 in 1的多種功效，一支就能打造立體美人眉。

Top 4：三幸薄鹽沙拉仙貝

▲藥妝店彩妝保養綜合熱賣排行Top 5。（圖／品牌提供）

▲三幸薄鹽沙拉仙貝，18枚，NT$55。

松本清獨家販售，與日本知名仙貝大廠三幸合作，使用三種顆粒大小的鹽，滋味更有層次的沙拉口味，大份量加上親民價格的高CP值，超划算！

Top 5：香花蕾一滴消臭

▲藥妝店彩妝保養綜合熱賣排行Top 5。（圖／品牌提供）

▲香花蕾一滴消臭，20ml，NT$110。

日本小資女外出必備的小物！可瞬間消臭，一滴就散發清新芳香，小瓶包裝攜帶方便，外出如廁再也不怕異味殘留，免除尷尬，有玫瑰、薄荷兩種口味。

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關鍵字：

開架, 藥妝店, 松本清, 熱賣, 熱銷, 排行榜, 彩妝, 保養, 生活用品, 零食
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