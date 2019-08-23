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韓妞熱推必買！Olive Young最新熱賣美妝清單　第一名讓人無限回購

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▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲想知道韓妞們最近瘋什麼，從韓國最大藥妝店Olive Young熱賣榜單就可略知一二。(圖／翻攝IG@yeol_2_me_)

編輯／Amanda

韓國最大藥妝店Olive Young是國內外都非常有名的藥妝店，在韓國的地位就相當於我們的屈臣氏、康是美，是年輕人最愛去的藥妝店，就連少女時代隊長太妍也都來這補貨美妝保養品。而最近韓妞們都在瘋買什麼？看看Olive Young的熱賣排行榜單就知道！其中，排行榜前五名都被保養品佔據，由此可知韓妞們多重視保養程序，難怪韓國女生各個都擁有細嫩美肌。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲這款被韓國推為「會無限回購」的乳霜。(圖／翻攝Dr.G官網)

Top 1：Dr.G淨化舒緩保濕面霜
這款面霜在韓國真的非常火！上次在韓妞選出的5大愛用抗痘好物中就榜上有名，還被韓國網友推為「會無限回購」的乳霜，會是熱賣冠軍一點都不意外。

Dr.G是由韓國排名第一的醫學美容集團Gowoonsesang開發研製的護膚品牌，專為痘痘、敏弱肌設計的這款，質地是清爽的凝霜狀，非常好吸收，內含5種積雪草複合物成分，主打可鎮靜敏感，舒緩不適，修護痘痘肌，保濕不油膩，還能改善出油、穩定膚況，讓肌膚保持水嫩。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲isoi也是韓妞愛用的保養品牌。(圖／翻攝IG@isoi_official)

Top 2：iSoi玫瑰修復補水精華
iSoi也是在上次韓妞愛用的5大抗痘好物中有出現過的品牌，在韓國當地是深受韓妞們熱愛的保養品牌，而比起上次袪痘局部急救精華，這款玫瑰補水精華更是品牌經典人氣商品，IG上隨便一搜就有滿滿的韓妞愛用照，更是連續6年都獲得Olive Young精華類第一。
成分很溫和，蘊含保加利亞玫瑰精華，可補水保濕，消除肌膚瑕疵，對肌膚亮白也有很好的效果，同時還可鎮定肌膚，使用起來也不黏膩。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲Dr.G除了保濕面霜入榜，連防曬霜都搶下熱賣第三。(圖／翻攝Dr.G官網)

Top 3：Dr.G柔潤防曬霜
第三名又是Dr.G，由此可知Dr.G在韓國的人氣多高！這款防曬霜有SPF50+/PA++++的高防曬係數，可幫著肌膚阻擋紫外線傷害，採用物理性防曬成分，所以連敏感性肌膚也可以放心使用。而一般物理性防曬常見的延展性不佳、不好推、容易厚重等缺點，這款都沒有，非常好推開，水潤不油膩。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲I'm from的艾草菁華熱賣到近入暢銷精華類別Top 5中。(圖／翻攝IG@imfrom_official)

Top 4：I’m from mugwort essence艾草精華
I’m from是深受韓國年輕女孩喜愛的小眾保養品牌，專為敏感性肌膚打造的艾草精華，使用江華藥艾萃取，含有維生素E，可鎖住水分並加強肌膚屏障，舒緩肌膚發熱紅腫不適，消炎抗菌，改善肌膚發炎、濕疹等問題，使肌膚恢復平穩健康狀態。光靠口碑，就熱賣到Olive Young暢銷精華的Top 5名單裡。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲Goodal這款淡斑美白精華不只韓妞愛用，連大陸都很紅。(圖／翻攝IG@goodal_official)

Top 5：Goodal青橘VC淡斑精華
Goodal是Clio旗下品牌，這款美白淡斑精華富含70%高濃縮濟州青橘維他命C，可預防黑色素生成，提亮膚色、淡化斑點，早晚都可以用，而且許多網友試過都說使用兩週就有感。

▲Olive Young最新熱賣美妝清單Top 6 。（圖／翻攝IG）

▲平價又好用的Clio一直都是年輕女孩和小資女的最愛。(圖／翻攝IG@clio_official)

Top 6：Clio 10色眼影盤
平價又好用的開架彩妝品牌Clio算是熱賣榜單中台灣女孩比較熟悉的品牌，這款10色眼影盤，擁有高顯色度，延展性也佳，用手指就可以輕易上色，總共推出3種色系，配色都很有韓系少女感。

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關鍵字：

韓國, 藥妝店, Olive Young, 韓妞, 韓系, 保養品, 彩妝, 愛用, 韓國女生, 熱賣, 排行榜
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