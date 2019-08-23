《德魯納酒店》滿燦CP合體拍畫報！IU仙氣爆棚、呂珍九透膚衫超性感

▲《德魯納酒店》滿月社長IU戲外也美翻。（圖／翻攝自《 Marie Claire 》官網）

記者鮑璿安／台北報導

隨著韓劇《德魯納酒店》熱播，戲裡戲外都話題不斷。近日，劇中主角IU 更是攜手呂珍九一同出鏡韓版《 Marie Claire 》封面，兩人的深情接觸，也終於圓了粉絲們對這對「滿燦CP」的所有幻想。

IU 、呂珍九首次合作就獻給了《德魯納酒店》，創下高收視率備受粉絲喜愛。劇情發生在繁華首爾中的一間古老酒店，需要復刻懷舊年代，所以主角們的衣著一路經歷了傳統韓服、旗袍乃至於60年代套裝，宛如大型變裝秀讓劇迷們大呼過癮。

▲IU 、呂珍九合體拍畫報展現簡約時尚感。（圖／翻攝自《 Marie Claire 》官網）

當然大家也更加期待戲外的現代裝扮，此次IU 、呂珍九合體拍攝韓版《 Marie Claire 》畫報，一改劇中奢華色調，換上了簡約的黑白套裝，IU選擇斜肩紐扣式上衣搭配黑色西裝褲，露出最迷人的鎖骨線條，白皙肌膚一覽無遺，配上經典的空氣瀏海低馬尾，展現氣質女神風範。而坐在一旁的呂珍九則是以放空的可愛模樣，一手撐著頭，穿著貼身純白襯衫，將半截下擺塞進西裝褲中，別有獨特時尚感。

▲呂珍九透膚針織衫散發迷人魅力。（圖／翻攝自《 Marie Claire 》官網）

換個角度，兩人親密的錯位站著，呂珍九換上了透膚針織衫內搭，外頭穿上緊身黑色毛衣，完美展現好身材。一旁的IU則是綁起可愛丸子頭，穿著亮眼的楓紅色排扣套裝，呈現出宛如劇中的復古優雅特質，兩人雖然沒有肢體接觸，卻也不斷散發深情的眼神交流，讓眾多粉絲驚呼，「太美了」、「滿月社長跟具經理戲外也好配。」

在 Instagram 查看這則貼文 marie claire korea（@marieclairekorea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 3:08 張貼

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