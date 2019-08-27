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6家送禮自用皆宜的特色月餅　不只有面子，還能幫助動物保育

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▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／凱薩飯店 官網、六福客棧 粉絲專頁）

中秋節就是要吃月餅！根據記載，中秋節吃月餅的習俗最早可追溯至唐朝，到了現代，月餅更是有如季節必備「食」尚單品，是節日當天的送禮、自用首選，而對於該如何搭配才能滿足眾人味蕾，各家餅店可說是百家爭鳴、千方百計。

有鑑於月餅處處是，長得也顆顆像，編輯決定下海為大家從一片茫茫餅海中，整理出月餅界的「特別款」，作為今年度的「中秋節月餅特輯」！

1. 誠品行旅－【食光選集｜典藏】中秋禮盒

將經典流於口中的中秋食光選集

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／誠品 官網）

作為廣大讀者們依歸的誠品集團，其底下的誠品行旅，今年與台灣當代剪紙藝術家吳耿禎傾力合作，推出以漢英字典為創作意象的月餅禮盒。盒上燙金的樣式，呼應著「鴨肝無花果波特酒、金華火腿辣味臘腸、烏魚子海苔鳳梨」三款月餅口味中西揉合的特色，就像經典般難以忘懷、嚐過便流轉於舌尖的雋永滋味，只留給知性的妳細細品味。

2. 凱薩飯店－茗月禮盒

「台灣手搖茶」的視覺味蕾饗宴

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／阿樹國際旅店 官網）

用「吃」的手搖茶！凱薩飯店今年大玩創意，以「台灣手搖茶」為主題推出凱撒茗月禮盒 ，內有「紅茶香柚、金桔檸檬、芋頭撞奶、香橙鐵觀音、黑糖奶茶QQ、抹茶紅豆牛奶、海鹽綠茶奶蓋、海鹽焦糖拿鐵」共 8 種的經典手搖茶口味月餅。

不得不說，這禮盒很適合編輯這種每天都要喝杯手搖茶的人，匠心獨具的月餅外觀讓人想每種都嘗試，若怕熱量太高可以買回家跟家人、朋友切著分食吃。

3. 康堤創意烘焙－蘋安寶柚創意禮盒

願眾人能「平安保佑」的送禮好創意

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／康堤創意烘焙 官網）

台中的人氣名店「康堤創意烘焙」以台灣味作為商品主力，堅持手工不用模具製造，讓每顆月餅都是獨一無二的寶貝。推出的「蘋安寶柚月餅禮盒」取自於「平安保佑」諧音，光是品名就讓人想多訂幾盒送給家人呢！內裝的小柚餅與蘋果餅，是市面上少見的水果造型月餅，外皮顏色是紅麴粉、抹茶粉製成，既美觀又能兼顧健康。

4. 馬可先生－雜糧月餅禮盒

雜糧餅皮加養生內餡滿足妳的口腹之慾

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／馬可先生 官網）

說到健康養生，想必「馬可先生」是許多人心中的首選。將營養穀麥胚芽揉入餅皮，並包入香甜果乾與酥脆堅果，在口中交織成回韻蔓延的雋永滋味。

馬可先生的經典「雜糧月餅禮盒」，有「經典芋泥、蜜香洛神、紅莓奶酥、養生堅果、松子棗泥、紫米桂圓」6 種口味，雜糧餅皮搭上養生內餡，造就濃郁又不至於太甜膩的細緻口感，是做為禮盒贈送的典雅代表。

5. 六福旅遊集團－迎月豐融中秋月餅

以獨特工巧的禮盒表達對保育動物的愛

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／六福客棧 粉絲專頁）

以「六福村」最為知名的六福旅遊集團，今年其旗下的「六福美饌」推出「迎月豐融中秋月餅」，以台灣本土瀕危動物為意象呈現於月餅禮盒上，簍空設計的圖案為「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」。外盒除了有置物功能外，還可以打開嵌在底部的燈，讓動物圖案的小夜燈伴妳度過整個中秋，是值得讚賞的永續利用小巧思。

除此之外，其月餅的收益會撥出 10% 做動物保育推廣，鼓勵眾人為動保議題盡一份心力。

6. 福華大飯店－香頌禮盒

與嘴裡的月餅來段法式戀情吧

▲中秋月餅禮盒特輯：6 家送禮自用皆宜的特色月餅，每口都是滿滿的創意與用心。（圖／女子學提供）

▲（圖／福華大飯店 粉絲專頁）

一口咬下妳的少女心！每年都在突破傳統的福華大飯店，今年推出的「香頌禮盒」內含 4 款法式甜點月餅，用手工塔皮搭上尾韻相融的內餡，征服妳的味蕾。甜而不膩的法式風情加上中秋傳統精神，讓咬下的每一口都在嘴裡迸出跨國界的浪漫。口味有玫瑰野莓、鳳梨可可、香蘋甜栗、柚香抹茶，可做轉換傳統月餅口味的新選擇。

看完這 6 種月餅禮盒，是不是很佩服台灣人的創意呢？各具特色的月餅樣式除了能大飽眼福，還能在各種新穎口味間交互品嚐，滿足了味蕾也連帶激發自己的想像力！不過，雖然樣式五花八門，食用時還是得適量，即使標榜再養生、健康的月餅，熱量還是不容小覷的。

延伸閱讀：

【2019 過年伴手禮精選】不論送長輩、平輩，選擇這些就能放心不踩雷！

一個由愛而生的品牌：沈劭蘭透過「六月初一.8 結蛋捲」，傳遞送禮人的心意

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 中秋節, 月餅, 節慶, 送禮, 誠品行旅, 誠品, 凱薩飯店, 康堤創意烘焙, 馬可先生, 六福旅遊集團, 福華大飯店
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