面對渣男別成了「聾瞎女」！不願意放生或許是因為不甘心

▲（圖／《我可能不會愛你》劇照）



有句話說：「在愛情裡，人是盲目的。」值得探究的是，所謂的「盲目」似乎還有等級之分，即便對方有千百個缺點、甚至會習慣性偷吃、劈腿，許多人依舊會百般原諒，選擇當一個地位卑微、自動過濾另一半所有不良之處，成為了喪失自我的「聾瞎女」。

親愛的，真的別傻了！可曾經想過，自己的堅持是真的有那麼愛，還是只是為所付出的青春討一份公道呢？

他的高姿態，是妳慣出來的

▲（圖／《前男友不是人》劇照）

編輯聽過不少身陷「爛感情」中的女性朋友說過：「為了他，我可以放棄所有、原諒他所犯下的錯誤，但他不僅不當一回事，反而越來越不把我放在心上。」

這是當然的啊！道理就像偷吃糖果的小孩，如果每一次大人總是放任、不加以管教，久而久之孩子便會認為這麼做也沒關係，反正又沒有人會責怪我，偷吃又有什麼關係呢？回到兩性相處的問題，正是因為妳無條件地原諒，讓彼此的感情養成了「主僕關係」，而妳就是罪魁禍首！

寧可拋下自尊，只為賭一口氣

▲（圖／《我可能不會愛你》劇照）

也許，妳在他身上耗費心思、付出所有。殘酷的是，愛情從來就不是公平的，一句「不愛了」、「沒感覺」，就足以將好不容易累積下來的堡壘擊破，任憑妳怎麼樣修補，都顯得徒勞無功。

為了守護這段感情，多少人願意對另一半言聽計從，甚至放下自尊，只為討他的歡心，做一些自己根本就不喜歡的事情。然而，妳奉獻了這麼多有幫助嗎？答案可想而知，比起愛，我們更過不去的其實是付出得不到回報的不甘。

勇敢離開，也放自己一條生路

▲（圖／《前男友不是人》劇照）

「當局者迷、旁觀者清」是人盡皆知的大道理，但編輯覺得，某些時候其實當局者非常非常地清楚，他們比誰都知道自己在死胡同裡鑽，很想逃卻無法逃離。

換個角度思考，也許人從出生的那一刻開始，月老就已經在我們的腳上纏上一條紅線，另一頭繫著那個「對的人」，在兩人尚未相遇的時候，所有經過身邊的角色都是「過客」。面對不堪的感情，勇敢放手離開，不僅是對對方的祝福，也是讓自己再次成為自己所喜歡的那個人。

心理學家認為：「愛情，是世界上最複雜的情感現象。」如果還是在一團爛泥中打轉，或許可以先回想自己最初對愛情的定義是什麼，倘若已經變了調，那還需要再繼續嗎？又能維持多久呢？

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