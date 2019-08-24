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夢幻打卡點+1！日本《小美人魚》主題咖啡廳9月開幕！餐點、飲料讓人期待滿滿

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編輯／JJ　圖／翻攝自Twitter@ohmycafe_tokyo、https://mermaid.ohmycafe.jp

為慶祝迪士尼電影《小美人魚》滿30周年，還有10月即將於日本上映的《小美人魚》真人版，各界已經開始有頻頻動作啦！除了迪士尼官方推出一系列小美人魚周邊商品之外，近期傳出全日本有4家「小美人魚主題咖啡店」要準備在9月開幕！分別位於東京、大阪、名古屋與札幌，小美人魚粉們一定要去朝聖～

▲小美人魚。（圖／翻攝自Twitter）

OH MY CAFE官網上 雖然目前尚未公布菜單、價錢和咖啡廳內部裝潢，不過從已釋出的形象海報照與官方網站，就足以讓人感到無比期待！小美人魚咖啡店的視覺以手繪水彩渲染畫風為主，刻意只在愛麗兒和小比目魚以外的部分著色，或許與之後的餐點設計、活動有所關聯，非常特別，顏色調配上也十分漂亮。

▲小美人魚咖啡店。（圖／翻攝自OH MY CAFE官網）

好康的是，如果先行線上預約的話（500日圓／人），還可以得到A5大小的小美人魚資料夾，總共有30種自由挑選，據說餐點將會以健康、原味的食材為主，還會搭配漂亮的彩繪，就算還沒看到實體，相信直接預約也不會後悔的！

▲小美人魚。（圖／翻攝自Twitter）

OH MY CAFE目前是推出期間限定《玩具總動員4》主題，各種人氣角色專屬的餐點、飲料，受到大家熱烈歡迎～今年6月時也曾經推出過《阿拉丁》主題，每樣餐點設計都精緻又可愛，讓人看了也捨不得吃下去，看來這次的《小美人魚》主題也不會讓大家失望～

▲小美人魚。（圖／翻攝自Twitter）

▲小美人魚。（圖／翻攝自Twitter）

OH MY CAFE 期間限定《小美人魚》主題咖啡店

東京（2019年9月21日～2019年11月9日）

地址：東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3F

大阪（2019年9月21日～2019年11月10日）

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階

名古屋（2019年9月27日～2019年11月10日）

地址：愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋PARCO南館5階

札幌（2019年9月22日～2019年10月14日）

地址：北海道札幌市北区新川3条18丁目

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關鍵字：

日本, 小美人魚, 小美人魚咖啡店, OH MY CAFE
fashion.net

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