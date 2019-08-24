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潮鞋上有可愛收納袋！NEW ERA X PALLADIUM聯名帽款、輕量靴超搶手

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▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA x PALLADIUM聯名鞋款，200年歷史潮物必敗。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM成立於1920年，至今已經接近百年歷史，如今找來同樣資深的百歲製帽品牌NEW ERA，聯手推出最潮帽款與輕量靴，打破以往對靴子的厚重概念，更掛上了可愛的迷你收納袋，勢必在今年夏季掀起一股黃色旋風。

此次潮流品牌NEW ERA與法國品牌PALLADIUM合作，加起來近兩百年歷史，帶來全新聯名帽款與鞋款，包含了NEW ERA最流行的9FORTY帽型以及以PALLADIUM最經典的Pampa靴子為原型，加上亮眼黃與個性黑的配色，碰撞出潮人最愛的撞色風格。搭載標誌性的品牌徽章，細節處印上兩大品牌聯名標誌，處處可見其用心。

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲聯名鞋以Pampa靴子為原型，鞋上的小袋還能放置物品。（圖／品牌提供）

VAPOR輕量靴以標誌性十足的Pampa靴子為原型，發展出此款，鞋面採用防撕裂尼龍經久耐用，鞋身上反光材質即使是夜間出門也依舊亮眼。另外，鞋身旁配有可拆卸小袋，可穿在靴子上或手臂周圍以存放隨身小物，簡直是最可愛實用的小設計。鞋身上的logo更是採用兩腳不同標，潮到讓人離不開視線。

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲New Era x Palladium。（圖／品牌提供）

▲黑色款低調時尚具備反光材質，靴子NT$3,480；帽子NT$1,380。（圖／品牌提供）

聯名帽款 9FORTY帽款則有高度識別的PALLADIUM圓形橡膠標誌貼與NEW ERA旗幟，千萬別將經典雷射貼紙撕下，這可是潮流象徵。此次聯名在24日NEW ERA獨家開賣，感興趣的朋友快點手刀衝一波，把最亮眼的黃色潮物帶回家。

與此同時，Timberland打造「M.T.C.R.靴款」及「Ecoriginal Jacket永續原創」二款最新系列，更在靴身內裡採用50%回收PET寶特瓶原料環保材質，鞋帶以100%回收PET材質製成。輕量化和舒適性提高，讓你在購買同時也為地球盡一份力。

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關鍵字：

NEW ERA , PALLADIUM, 聯名, 輕量靴, 帽子, 9FORTY, Pampa
fashion.net

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