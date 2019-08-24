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Dappei／單肩上衣顯瘦微性感　3個穿搭技巧讓你成為焦點

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▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

文字。 圖片／Dappei

每天都想選擇與眾不同風格的外出衣著，時而甜美，時而優雅的裝扮，點綴出嶄新的穿著樣貌，當想營造微性感態度的話，不妨透過近期日本女生都在穿的「單肩上衣」，以單邊露出肩膀線條的剪裁，不僅瞬間提升魅力十足的氣息，融入不同混搭技巧，同時呈現個性兼具的時髦印象。

＃ Look 1

薄針織材質的單肩背心，給人一股知性的大人感味道，內搭背心疊穿或者外搭襯衫的層次搭配，瞬間豐富造型的視覺感受，隨性加上高腰寬褲便能點亮滿分的品味 Look 。

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

＃ Look 2

以連袖或 Tee 的單肩剪裁，使衣著注入幾分街頭風格，選搭百褶裙或排釦長裙，調和輕甜女孩的日系感受，利用上衣內紮的小技巧能製造顯瘦修飾之外，踏上厚底涼鞋展現挑高的纖細比例。

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

＃ Look 3

當缺乏穿搭靈感百搭實用的洋裝，此時就非常適合著用，一件即可帶來理想的衣著樣貌，再加上單品加乘還能創造多變形象，例如選擇單肩上衣 + 單肩長洋裝，讓你輕鬆製造令人為之一亮的造型度。

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

▲以單肩上衣營造夏天「微性感日系」風格！必學 3 種小技巧讓你 360 度充滿注目焦點！（圖／女子學提供）

Dappei 結語：

在炎熱季節裡想使衣著打造不一樣的穿搭氣質，推薦以單肩上衣為搭配，不僅能製造幾分輕盈涼爽的降溫視覺，結合 3 款單品混搭立即演繹專屬的時髦態度，為夏日造型增添深刻難忘的 Look 。

文字編輯：Layla Chen

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 穿衣, 單肩, 剪裁, 日系
fashion.net

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