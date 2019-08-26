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Dappei／《男神時代》葉星辰堪稱寬褲教科書！4種LOOK跟著穿

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▲盤點清新女孩「葉星辰」的寬褲穿搭三大招，一起把寬褲當制服穿吧！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

自從寬褲在近幾年大紅大紫後，路上幾乎看不到其他褲款的身影，寬褲優點不勝枚舉，除了不用綁蜜大腿、寬鬆舒適以外，對任何腿型都很友善的特性是寬褲大受歡迎的主要原因。最近熱播的偶像劇《男神時代》中女主角葉星辰，私服穿搭堪稱寬褲教科書，趕緊一起來看看清新可愛的葉星辰如何把寬褲當制服穿吧！

＃背心 LOOK

葉星辰最常用各式各樣的背心搭配寬褲，雖然是很簡單的穿搭法則，但葉星辰會利用跳色配件來畫龍點睛，例如豔麗的紅色涼鞋或是清爽的檸檬黃包包來點亮整體穿搭。

可以注意到葉星辰不論包包大小，都會將背帶調整至腰間處，這是一個重點細節技巧，適當的背帶長度能劃分出腰線讓比例更好，反之背帶太長會讓視覺腰際線跟著往下帶，顯腿短又不俐落。

▲盤點清新女孩「葉星辰」的寬褲穿搭三大招，一起把寬褲當制服穿吧！（圖／Dappei提供）

＃層次感 LOOK

大家都知道紮衣服露出腰線能調整身材比例，但葉星辰左套上衣雖然沒有紮進褲中，但利用短版來達到相同效果，而背心裡內搭一件無袖背心讓整體更有層次感，是非常日系的可愛穿法。而右套出席記者會時，葉星辰一樣著寬褲出席，貼身短背心露出好身材，在外面套上設計感的罩衫讓小蠻腰若隱若現，微性感乍現！

▲盤點清新女孩「葉星辰」的寬褲穿搭三大招，一起把寬褲當制服穿吧！（圖／Dappei提供）

＃TEE LOOK

搭上 TEE 這種難度零的穿搭人人都能駕馭，簡單穿搭不妨像葉星辰一樣配上老帽增加穿搭完整度，或是一雙具有份量的球鞋來讓穿搭更為豐富，跨足籃球、軍隊等等多元歷史領域的經典鞋款高筒帆布鞋當然也是街頭感的精華。

TEE 雖然簡單，但是各個身型也有各自適合的版型，像葉星辰身上這種領口高度較高的 TEE 就不適合豐滿的女生，而左一落肩寬鬆款式就適合粗手臂的女孩，小胸部女孩則可以挑選胸前有印花的 TEE 讓視覺更為豐富。

▲盤點清新女孩「葉星辰」的寬褲穿搭三大招，一起把寬褲當制服穿吧！（圖／Dappei提供）

＃襯衫 LOOK

不論是牛仔或西裝寬褲搭上襯衫，就讓穿搭帶出微正式的都會感，搭上跟鞋不但讓腿部線條更加延伸，也讓氣勢馬上出來，走路都有風，而混搭配球鞋就能平衡襯衫的正式感也更加帥氣。

雖然襯衫是基本款單品，但其中的學問可是很多可以學習的地方，從前陣子的夯劇《我們與惡的距離》中賈靜雯那件優雅襯衫的高詢問度就可見一斑，許多細節會經由襯衫的款式、面料甚至紮法來呈現許多不同的風格與氣息。

▲盤點清新女孩「葉星辰」的寬褲穿搭三大招，一起把寬褲當制服穿吧！（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

葉星辰除了穿搭可愛又率性以外，笑容也超級甜的，而且演技也非常自然，是個文藝女孩兒，如果你對她的印象還停留在 KANO 時期，不妨也追追她近期的戲，一定也會被圈粉阿！

文字編輯：Sofie／圖片來源：葉星辰 IG@starsyeh

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 寬褲, 褲款, 男神時代, 葉星辰
fashion.net

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