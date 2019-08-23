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Dappei／懶女孩必備「漁夫帽」！3種搭配法增加造型時髦度

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▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

外出前總是站在衣櫃許久，精心整理好妝容、髮型與服飾，但一踏出戶外就立即被高溫瞬間曬得顯邋遢嗎？不想讓髮型與妝容崩塌，推薦利用帽款遮蓋亂髮，也可以使衣著立即注入層次感，尤其是夏日必備漁夫帽款，更為日常連結出不一樣的風格感受，一起從以下 3 種造型參考，營造與眾不同的時髦印象吧！

＃ Look 1

裙裝是許多人在選擇穿搭的首選之一，例如短裙或者印花長裙，不僅能提升女人味十足的氣息，混搭漁夫帽意外傳達出令人為之一亮的街頭魅力，上衣再選搭背心輕鬆穿出清爽季節 Look。

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

＃ Look 2

喜歡以率性裝扮呈現的你，可以運用白 TEE + 牛仔褲的搭配技巧，使整體看起來擁有休閒質感，擔心基本單品的穿搭會略顯單調的話，只要戴上漁夫帽就能點綴豐富視覺的層次度。

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

＃ Look 3

當陷入穿搭靈感缺乏的時刻，隨性以棉質長版洋裝搭配，呈現一股舒適十足的品味氣質，另外加上漁夫帽混合，利用與衣著對比的撞色款式，便能突顯專屬個性的造型態度。

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

▲▼夏日必備「漁夫帽」款一頂解決所有穿搭煩惱！透過 3 招讓造型時髦度立即爆棚！（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

懶女孩必備的漁夫帽款，從裙裝或者褲裝皆能駕馭，以不同的著裝技巧使每天都能打造些微改變的街頭感受，接下來一起透過漁夫帽穿搭，讓夏日風格瞬間連結符合季節的時髦風範吧。

文字編輯：Layla Chen

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 夏季, 日系, 搭配, 帽款, 漁夫帽
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