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瀨戶內海地標《直島南瓜》抗颱對策曝光　感覺「很奇妙」

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▲直島的南瓜。（圖／翻攝維基共用百科／Yayoi Kusama）

▲直島的南瓜是瀨戶內海最知名的地標之一。（圖／翻攝維基共用百科／Yayoi Kusama）

記者蔡惠如／綜合報導

如果有去過瀨戶內海藝術季或是附近周邊觀光的人們，都會熟知日本藝術家草間彌生的「南瓜」藝術裝置，位於直島，鮮黃色帶著黑色圓點的南瓜，搭配上瀨戶內海的海景，是當地與許多旅人熟知的知名景點，今年秋天颱風氣候活躍，日本有時也會受到吹襲，而當地如何在颶風期間保護這個作品，許多人看到都直喊「太奇妙了！」

雖然位於內海的碼頭上，大多數都是在平靜的天氣下，但在夏季颱風期間或是特定時刻，浪花仍然會侵襲整個碼頭，日本代表藝術家草間奶奶的作品，可能會受到損害，但它已經在該地佇立了數個年頭，近期一位網友Ken拍下一段影片，描述在颱風前夕，當地如何保護珍貴的南瓜頭好壯壯。

只見10幾位壯丁圍繞在南瓜的邊緣，居然一口氣就把它「抬」了起來，然而畢竟是珍貴的藝術作品，即便看起來不會很重，但周邊的人還是小心翼翼的移動，將它抬上一輛小貨車的車斗，且在抬上車子的一瞬間，還露出了南瓜的「底盤」，是個空心的木架裝置，果然是很需要保護才行啊！

之後，那著名的景點只剩下方形的水泥樁了，看起來或許是有點唏噓，不過為了保護珍貴的地標也是相當重要，但旅客想要在颱風來臨前夕搶去打卡，可要注意有可能會撲空喔。

關鍵字：

瀨戶內海, 草間彌生, 直島, 南瓜, 藝術季, 颱風, 抗颱
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