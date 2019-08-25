全球電眼妹都在做「7步驟大公開」　一抹就補水…出門自帶光圈

▲眼周肌膚的狀態決定妳的電力。（圖／左取自Pixabay；右為業者提供）

記者丁維瑀／綜合報導

想要擁有一雙自帶光圈的電眼，日常中的細節可不能忘記，尤其眼周肌膚特別脆弱，許多女性們都會提早開始保養。《ETtoday新聞雲》整理出國外媒體呵護眼周的7大重點，只要掌握這些維持水嫩的訣竅，走在路上一定能吸引眾人目光，輕鬆勾走愛人們的心。

攝取足夠的維他命、礦物質

國外女性近年來崇尚天然，除了會在眼周使用產品，也特別注意平時吃進去的食物是否對眼睛好。《Stylecraze》指出，飲食中記得包含各種顏色的蔬菜與水果，像是菠菜、花椰菜、紅蘿蔔、蕃薯等，都堪稱是護眼大功臣。另外，食用含有豐富Omega-3的食物，也有助於讓雙眼更健康。

▲菠菜營養價值高，是護眼首選。（圖／取自pixabay）

準備一副太陽眼鏡

幫身體擦上防曬的同時，許多女性卻往往遺漏眼周區域，尤其曝曬在豔陽下，可能導致黃斑部退化、白內障等疾病。這時，太陽眼鏡就是超級給力的朋友，可以保護雙眼免於紫外線的傷害。

▲挑選太陽眼鏡的關鍵在於抗紫外線。（圖／取自Pixabay）



不過要注意的是，若是挑選到劣質的太陽眼鏡，反而會帶來反效果，選購前一定要留心商品的品質，檢查是否真的能抗UV。

溫柔的手很重要

不管是上妝、卸妝，還是平時要洗臉或使用產品時，女性的「手勁」可是會影響臉龐與眼周是否顯露老態，尤其眼周肌膚特別薄，任何過大的壓力，都有機會提早迎接細紋。

好好當個睡美人

《健康線上》（Healthline）指出，雖然睡眠不足不一定會導致黑眼圈，但睡得不夠或許會使得膚色蒼白，導致眼周疲態更加明顯。因此，如果允許的話，至少要睡滿8小時。

現代懶人的救星－眼霜

不少外國模特兒都會在YouTube分享自己保養眼周的秘訣，像是把切片後的小黃瓜敷在雙眼，或是以天然食材製成泥膜來加強保濕。可惜的是，現代人可能沒有那麼多時間保養，往往連睡眠時間都不足，這時就可以使用「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」，快速一抹，立刻替眼周補水，清爽的質地在夏季也不會感到黏膩。

▲「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」特別適合懶人，一用就感受高保濕效果 。（圖／業者提供）



眼周肌膚其實是臉部最脆弱且容易老化的區域，這款高保濕眼霜含有多胜肽成分，有助延緩老化，美白成分也能讓肌膚透亮。



▲國外YouTuber流行用小黃瓜敷在眼睛上，沒有時間準備的話，就先入手1條眼霜吧！



輕柔按摩

壓力、睡眠不足以及使用3C產品的時間過久，都容易造成眼周加速老化，想要讓疲憊的雙眼恢復活力，則可以來個30秒的按摩搭配眼霜。

首先，用食指、中指輕輕拍打眼周，促進血液流到這個區域，不要過度用力或是拖曳，接著眉毛周邊也要按摩，就這樣圍繞著眼睛輕拍3圈。晚上結束一整天的工作準備入睡前，按摩時使用冰冰涼涼的眼霜，也能讓心情相當放鬆。

▲睡前用手指輕柔按摩搭配眼霜，掃除白天的負面情緒 。（圖／業者提供）



保持健康習慣

綜合多名國外YouTuber照顧眼周及保養臉部肌膚的秘訣，最基本的其實還是維持健康習慣，減少熬夜並固定運動，避免會讓雙眼浮腫的重口味食物，再使用眼霜來補水，一起養成迷人電眼！

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