長毛、有拉鍊！解構神鞋SacaiＸNike LDWaffle、Blazer，用配件玩出新高度

編輯／Duke

眾鞋頭期待的Sacai X Nike聯名系列，終於在近日迎來官方消息，而這次也將發售5款限量鞋款，分別為3款Sacai X Nike LDWaffle與2款Sacai X Nike Blazer，不過，就在大家等待發售之際，Sacai官方卻突然釋出聯名系列的限量配件，其中，該配件還能裝飾於鞋款上，真的會讓人有衝動購買的慾望！

▲Sacai推出Sacai X Nike聯名系列的限量配件。（圖／翻攝自IG@sacaiofficial）

由Sacai官方釋出的限量配件為人造毛皮與鞋舌拉鍊，能夠分別裝飾於LDWaffle與Blazer的鞋舌上，並且還有黑色款與白色款可以選擇。然而，就在這2雙鞋裝上人造毛皮與鞋舌拉鍊後，便有了截然不同的感覺，只能說不論是人或物品只要經過裝飾以後，都能有煥然一新的感覺。

▲限量配件為人造毛皮與鞋舌拉鍊。（圖／翻攝自IG@sacaiofficial）

▲裝飾於LDWaffle與Blazer的鞋舌上。（圖／翻攝自IG@sacaiofficial、@hanzuying、YEEZY MAFIA）

▲鞋款裝飾前的原貌。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

此次的Sacai限量配件將分為2波發售，第1波為LDWaffle使用的人造毛皮，發售日期為9／12；第2波為Blazer使用的鞋舌拉鍊，發售日期則是9／19，不過，這2款配件僅限Sacai南青山（Aoyama）旗艦店以及Sacai官網發售，所以身在台灣的朋友，可能要找代購或友人幫忙囉！

另外，經過肯爺（Kanye West）不斷的曝光後，首款Yeezy系列的籃球鞋「Yeezy Basketball」也有了新的進展，這雙主打3D反光鞋面與米色麂皮鞋頭的籃球鞋，根據YEEZY MAFIA的消息指出，預計在2020年的春天推出，並且很有可能會於NBA全明星周末迎來發售，有興趣的朋友可以開始存錢了。

▲肯爺曝光首款Yeezy系列的籃球鞋「Yeezy Basketball」。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

▲主打3D反光鞋面與米色麂皮鞋頭，而中底科技為全腳掌Boost。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

▲預計在2020年的NBA全明星周末迎來發售。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App