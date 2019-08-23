侯佩岑戴墨鏡露「小蠻腰」美翻天！簡短17字回應8年婚姻之道

▲侯佩岑演繹眼鏡FOR ART'S SAKE分享最愛款式。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

升格兩個孩子媽媽的侯佩岑，即便年過40歲依舊女神味十足。連精品眼鏡FOR ART'S SAKE也邀請她出席23日的快閃店活動。侯佩岑穿著oversized白色西裝露出小蠻腰，戴上MYKONOS太空銀款式墨鏡氣場超強，如今成為美麗人妻的她，用短短17字概括結婚8年來的保鮮之道。

▲人妻侯佩岑出席精品眼鏡FOR ART'S SAKE活動魅力依舊。（圖／記者屠惠剛攝）

侯佩岑從當年的美麗主播蛻變成兩個孩子的媽，如今將生活重心全部放在家裡，23日難得出席精品眼鏡品牌FOR ART'S SAKE開幕活動，她更自封宅女，平常很少出門，超愛在家網購，更曾經無意間選中過品牌的眼鏡，自家收藏好幾副，結下不解之緣。

然而提到挑選太陽眼鏡的首要條件，侯佩岑滔滔不絕分享，「首先是設計上要符合臉型，品牌的鼻墊設計就非常精巧。平常喜歡輕款，除了戴著無負擔之外，墨鏡也是時尚搭配的重要一環，能夠彰顯氣場很重要。」

▲侯佩岑難得露出小蠻腰展現姣好身材。（圖／記者屠惠剛攝）

而23日也剛好是小兒子的兩歲生日，提到家中的小寶貝，侯佩岑散發母愛光環，「這次會送他一個跟哥哥同款的平衡車。」成功邁入婚姻第八年的她也表示，「雖然和老公還是會吵架，不過一定要努力去溝通。」聽聞好友梁靜茹婚變傳聞，侯佩岑分享自己的婚姻保鮮之道，「人生的每個階段角色都不容易，邊走邊學。」坦言彼此之間沒有隱私，手機、平板的密碼都是一樣的，好感情令外界羨慕。

▲ （依序）侯佩岑佩戴MYKONOS太空銀款式，NT$7,180；VERMEER系列飛頰粉，NT$7880；JACUZZI款凝視黑，NT$5480。（圖／品牌提供）

成立短短三年的英國時尚太陽眼鏡品牌 FOR ART’S SAKE，由藝術而生的品牌理念深受不少明星喜愛。國際巨星 Beyoncé 與 J Lo、天后蔡依林都是旗下愛好者，如今來台展店，讓大家能夠近距離目睹墨鏡的藝術感。侯佩岑佩戴主打款MYKONOS太空銀，纖細的邊框造型以及鼻墊設計，佩戴時倍感舒適感。同時品牌創立者XIWEN ZHANG擅長在生活中萃取藝術感，讓每款眼鏡具備自己的故事性，勢必在台掀起潮流。

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