niko and...Ｘ柯達推復古手提袋！文青必收Logo、Super 8mm款

▲「niko and...ｘ柯達」推復古手提袋。（圖／翻攝自nikoand.jp）

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日本雜貨品牌「niko and…」從居家生活用品到穿搭服飾應有盡有，深受許多人的喜愛，是赴日遊玩時必逛的神店。近期 niko and… 與美國知名攝影品牌「柯達」（Kodak）合作，推出多達10款的聯名手提袋，將柯達的品牌 Logo 印在袋上，復古氣息，讓文青一眼就愛上。

說到攝影品牌「柯達」（Kodak），浮現在腦中的是亮眼黃色招牌，以傳統底片與傻瓜相機紅遍全球，承載了好幾代人的記憶，是經典與懷舊的代表，這次與「niko and…」聯名，相信一定會讓不少文藝青年瘋狂。

▲KODAK Logo、Vintage Film Logo。（圖／翻攝自nikoand.jp）

這款「Super 8 mm Film Pac Package」是以柯達經典的電影膠片規格「Super 8mm」為主題，如果你是熱愛攝影的文青少年，想必一定會知道「超級 8」在電影史上的重要地位，這款怎麼可以不收！

▲Super 8 mm Film Pac Package。（圖／翻攝自nikoand.jp）

此次與日本雜貨品牌「niko and…」聯名，不僅有「Kodak」Logo，還有多款經典的底片、相機被重現於包款上，是身為攝影迷、熱愛復古的你們不能錯過的系列。

▲Kodachrome-X Film Package。（圖／翻攝自nikoand.jp）

▲Kodachrome Movie Film。（圖／翻攝自nikoand.jp）

▲Brownie Flash SIX-20。（圖／翻攝自nikoand.jp）

▲Kodak Instamatic X-45、Kodak Instant EK6。（圖／翻攝自nikoand.jp）

手提袋的另一面是「niko and…」的 Logo，袋子裡面有格層的設計，可以將隨身物品分類。鮮豔的黃紅配色，搭配復古的 Kodak 字體與元素，散發懷舊感，手提袋整體為簡約風格，更能融入日常穿搭中。

▲24EXP FILM。（圖／翻攝自nikoand.jp）

▲Kodalite Flash Holder Lumaclad。（圖／翻攝自nikoand.jp）

此次柯達（Kodak）的聯名將會在8／23於「niko and…」日本實體門市與網路賣場開始販售，含稅售價為¥2,484（約NT$731），由於目前只提供日本國內的郵寄服務，所以想購買的朋友們，趕快去請要去日本的朋友幫你代購回來吧！

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