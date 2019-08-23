霸屏《小紅書》！蘭蔻推出鑽石霧光唇膏，一抹打造高級唇

記者曾怡嘉 / 台北報導



蘭蔻推出絕對完美鑽石霧光唇膏，以「4C」鑽石等級標準，專櫃首支以頂級鑽石切割工藝造型現身，轉出瞬間宛如五克拉美鑽現身，令人驚豔。全新系列推出豐富15色選，沒有地雷色，每色都是實力派。







▲明亮鮮活發色是鑽石霧光唇膏一大特點。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

添加三大珍稀成分

添加蘭蔻頂級抗老成分普拉絲鏈，為雙唇帶來極致修護，玫瑰修護精油能長效滋潤唇瓣，更加入微量礦物能量的碧璽，讓唇彩色澤更為明亮。

▲滋潤版的胡蘿蔔色，網路聲量超高。

細緻純淨完美發色

突破以往霧感唇彩給人厚重乾澀、發色混濁的印象，輕觸唇間，如乳霜般包覆唇瓣，在高顯色、高飽和的唇妝中，透出純淨明亮的鑽石霧光。



▲鑽石切面唇膏，外型超誘人。絕對完美鑽石霧光唇膏，1,150元。

頂級「鑽石切割」工藝

以媲美頂級鑽石切割工藝，打造多角切面的《絕對完美鑽石霧光唇膏》，精準設計的鑽石切面，讓你不再需要唇刷，一抹輕鬆勾勒唇線；唇膏的扁平面則能巧妙暈染唇彩，體現飽滿豐盈唇型。

▲#473是韓妞最愛的大勢色。

5色選顯白又顯色

全新15色選，從大膽炙熱的紅寶石美鑽到最搶眼自信的玫瑰粉鑽，主打色#01為不顯黃皮的正紅色；#02則是小紅書上瘋傳、被譽為《絕對完美迷霧唇膏#196》接班人的胡蘿蔔色；#03則是蘭蔻最為經典的玫瑰粉豆沙色，一擦立現溫柔姐姐風；#274則是風靡全亞洲的泰奶色。

▲泰奶色也獲得很高支持度。

▲蘭蔻經典的豆沙粉色。

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