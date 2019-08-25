全球10大健康公司排行出爐！Nike拿下服飾業最高名次，愛迪達緊追在後

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一間公司越健康代表體質好，所以發展、福利都會相當不錯，因此最近YouGov BrandIndex就公佈了全球10大健康的公司，其中，服飾、製鞋業僅有Nike能夠擠進前10名，而Adidas與UNIQLO則位居11、12名。

▲Nike擠進全球10大健康的公司。（圖／翻攝自Unsplash）

▲Adidas與UNIQLO位居第11、12名。（圖／翻攝自IG@uniqlo、Unsplash）

根據YouGov BrandIndex的調查結果，要被認定是一間「健康」的公司，需從公司帶給市場的印象下手，並由質量、價值、滿意度、推薦以及聲譽的得分而計算出來，其中，前10名幾乎都由科技業拿下，唯獨服飾、製鞋業的Nike獲得第8名的位置。

▲Goole為第1名。（圖／翻攝自Unsplash）

而這份調查也解釋了Nike為什麼能夠獲得第8名，YouGov BrandIndex表示：「我們統計的數據是從2018年的7／1至2019年的6／30，其中，Nike於2018年推出的廣告引起了廣大的迴響。」

至於廣告為什麼引起迴響，據了解是因為Nike找來前NFL（美式足球聯盟）明星球員Colin Kaepernick擔任「Just Do It」30周年代言人時，因他於2016年不滿美國警察槍殺手無寸鐵的非裔美國人，所以發起演奏國歌時跪下來抗議，而這個舉動也引來不少美國民眾的怒火，但Nike整體的銷量卻增長了31％，也難怪Nike能夠獲得第8名的位置了。

▲前NLF球星Colin Kaepernick。（圖／翻攝自IG@kaepernick7）

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