網傳吃菜不吃肉可減肥？營養師打臉：小心反彈會更胖

▲很多人都以為吃菜不吃肉就可以減肥。（圖／翻攝IG @midoricoo，以下同）

記者張毓容／台北報導

隨著飲食習慣逐漸西化、越來越精緻化，體重過重的人數逐年上升，減重瘦身幾乎已成為全民運動，但有許多人貪圖簡單方便，只要聽說什麼方式有效就趕緊照著做，導致產生許多錯誤減重迷思。

根據調查發現，就有高達25%減肥族認為「吃菜不吃肉可以減重」，但針對這項錯誤迷思，營養師提醒，為了減肥不吃肉食等蛋白質食品，會造成肌肉流失，有損健康，還容易復胖更多！

▲肉類攝取蛋白質的重要來源。



人體每日所需的三大營養素包含：碳水化合物、脂肪和蛋白質，而肉類是攝取蛋白質的重要來源，蛋白質被稱為「生命的積木」之一，是人體細胞的主要成分，更是讓身體獲得精力、幫助身體修復的必要元素。

營養師指出，許多人誤以為吃菜不吃肉就能減肥，但實際上，即使不吃肥肉這種直接的脂肪，像是香蕉、蘋果、葡萄等水果中也含有大量果糖，白飯麵條饅頭中則有大量澱粉，如果攝取的糖分過多也會轉化為脂肪，比吃肉更可怕。

此外，人體中的肌肉、肉臟、血液、肌膚和毛髮等都需要靠蛋白質合成、修補，不吃肉類容易造成蛋白質缺乏蛋白質攝取不足會引起女性生理期混亂或停經，頭髮和指甲容易斷裂，容易感冒，受傷後復原速度慢和一直想吃東西等。為了瘦身不吃肉，蛋白質又補充不足，有損健康，還容易復胖更多！

▲適當吃肉攝取蛋白質反而有助於減重。



營養師也指出，蛋白質不僅是人體健康的必須營養素，適當攝入蛋白質，對於減重反而有以下3點益處，可以幫助控制食慾，減少飢餓感，同時提升基礎代謝率。

1.人體肌肉組織的營養成分以蛋白質為主，補充蛋白質可以增加肌肉。

2.蛋白質食物飽腹感佳，可減少飢餓感，有效幫助控制食量、減少食物的攝取量。

3.肌肉量增多，可提高基礎代謝率，加快熱量消耗，減少脂肪囤積，就算停止減肥，恢復平常飲食也不容易反彈復胖。

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