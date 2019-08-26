桃花電眼不用妝！「4要5不」幫你勾魂電力UPUP

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眼睛是靈魂之窗，能在一顰一笑之間，把人電得酥麻暈眩、神魂顛倒，但也會直接幫你洩漏年齡秘密！尤其人年過25後，皮膚角質層水份開始流失，眼周細紋、暗沉跟著越來越囂張，就算扮嫩裝可愛，還是擋不住老態！

▲眼睛容易洩漏年齡秘密。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

想要視覺年齡少個幾歲，桃花電力UPUP，只靠化妝遮瑕可不夠，在日常生活中「做對保養」才是王道！ETtoday記者幫你整理出「4要5不」小撇步，趕快筆記下來吧！

1. 要吃蔬果

擁有健康是第一步！一天至少3種蔬菜、2種水果，攝取各種抗氧化劑，包括維生素A、C、E、葉黃素、玉米黃素以及花青素等，都有助於維持眼部健康，而維生素B群則負責維護視神經及角膜健康。

2. 要多休息

3C產品不離身，長時間盯著手機、電腦螢幕，容易造成眼睛酸澀疲勞，老化現象也會提早報到！趁著工作空檔，眺望遠方能讓眼睛適度放鬆，或是閉目養神，讓眼睛得到休息，減少眨眼、揉眼的次數，也能避免眼周細紋加速形成。

3. 要做防曬

陽光中的紫外線，會讓肌膚失去彈性、變乾變粗，一旦保濕沒做好，就容易長出細紋，所以防曬也是眼周保養重要的一環！使用眼部防曬產品、配戴抗UV的鏡片或太陽眼鏡，以及撐傘、戴帽等，都能增加防曬效果。

4. 要適度按摩

按摩眼部周圍穴道，能促進血液循環、放鬆眼球肌肉，對於改善黑眼圈、色斑和眼紋都有幫助！建議按摩前先熱敷10分鐘左右，按摩時可以搭配眼霜，讓眼周肌膚更滋潤緊緻，但要注意力道不能過重！

▲（圖／Pixabay）

5. 不要過25歲才保養

別等到細紋出現才開始保養！眼部保養的最佳年齡約是18到25歲，如果每天化妝、生活作息不規律，又是低頭族、滑世代，建議20歲前後就要開始使用眼霜！當然，塗塗抹抹的年齡也不能過早，以免肌膚吃不消！

6. 面霜不能當眼霜

眼周膚質相對於臉部來說，角質層更薄，皮膚腺分佈少，無法承受過多的營養物質，所以眼霜最根本的目的在於能快速吸收滋養，而一般面霜的質地較為厚重，用於眼周較難吸收，反而會增加不必要的負擔。

7. 眼霜不該用「擦」的

做好保養，手法也很重要！洗臉、卸妝、擦保養品時的過度拉扯，都會傷到肌膚，尤其眼周肌膚非常薄，特別容易產生細紋，所以使用眼霜時，最好以”最無力”的無名指指腹來輕點拍壓至吸收，才能避免越「擦」細紋越多！

8. 不只顧「下」也要顧「上」

很多人保養只針對眼部下方和魚尾紋，但其實頻繁的化妝、卸妝，會加速上眼皮老化！所以使用眼霜要「顧上也顧下」，從內眼角開始，到上眼皮、眼尾、再到下眼皮，圍繞眼周肌膚360度畫圈輕拍。

9. 貴不一定好

眼霜產品琳瑯滿目，價位有高有低，貴不一定好，適合自己最重要！一定要先了解個人膚況，按需求購買，對症下藥才能真正解決面子問題！像是年過35，保養以抗皺為主，而20到30出頭的小資女，則以保濕為重。

如果你剛開始接觸眼霜，擔心太過滋潤，建議從較輕質的保濕型產品用起，像是韓國空運來台、專為年輕肌打造的「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」，質地清爽不黏膩、好推好吸收，能大大提升眼周保水度，還可全臉使用，夜間修護或日間妝前保養皆宜，而且價格親民，吸引不少小資女入坑，在網路上擁有高聲量，絕對是新手入門之選！

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