領結、腰帶通通有！MIKIMOTO端出3億元珠寶　珍珠的創意讓你想像不到

記者林明瑋 / 台北報導

珍珠的設計早已無限延伸，不只華麗貴氣，也能時髦有趣，MIKIMOTO在台北101開設新店，便是想發揮更多關於珍珠的可能性，大件的作品有超過2千萬元的南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊，小巧可愛的則有寄居蟹、海馬等動物胸針，還有領結般的頸鍊、珍珠與鑽石打造的腰帶，迷人程度破表。

▲邱馨慧穿褲裝搭配珍珠，又帥又性感，多層次珍珠串鍊6,770,000元。（圖／品牌提供以下同）

名模邱馨慧穿著白色褲裝，黑色Bra若隱若現，搭配多層次珍珠項鍊，既帥氣又性感，她說：「以前都是禮服配珠寶，今天這樣穿很突破。」並表示有珍珠項鍊擋在胸前，很有安全感。

▲頂級珠寶系列珍珠腰鍊4,620,000元、蝴蝶結造型項鍊1,290,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

新婚的她和夫婿維持分隔台北、新加坡兩地的生活，她笑說：「保持距離以策安全啊！這樣還是有自己的生活，也蠻好的。」她還說出金句：「婚姻要慢慢經營磨合，才能像珍珠一樣圓潤。」看到現場的男模戴著黑珍珠頸鍊和手鍊，她說：「男生戴珍珠很好看，可以從袖扣、領帶夾或是小別針開始。」

▲男士佩戴黑珍珠頸鍊、手鍊相當有型，MIKIMOTO台北101旗艦店溫暖典雅。

MIKIMOTO台北101旗艦店約35坪，是目前全台最大的專門店，空間設計概念移植自東京銀座總店，一進入店內，便可見到以京都西陣織和服布料為底的展示櫃，顯得從容優雅，窗櫺與門廊有著金色波浪線條，妝點上珍珠般的小圓球，頗有孕育自海洋的意境，VIP室以手繪紫藤花壁紙、深紫紅色與深藍色的沙發，令人感受到溫暖雅緻氣氛。

▲南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊22,500,000元、耳環5,870,000元，髮箍與耳環的組合相當優雅，5,070,000元。

為了歡慶新店開幕，MIKIMOTO迎來總值逾3億元的頂級珠寶，其中身價最高的是2250萬元的南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊，為可拆卸式設計，共有4種佩戴方式，此外，珍珠腰帶、蝴蝶結造型的頸鍊，都非常吸睛，顛覆一般對珍珠的想像，而髮箍與耳環的組合，則讓女孩散發出典雅氣質，又時髦亮麗。

▲胸針別出心裁，海龜60,000元、海馬67,000元、寄居蟹63,000元、鯨魚119,000元。

101旗艦店並搶先上市多件作品，包括不規則形狀的巴洛克珍珠項鍊、手鍊，可隨意纏繞、打結的流蘇長項鍊等，動物胸針包括寄居蟹、海龜、海馬、鯨魚，充滿童心的設計令人愛不釋手，適合男士們別在西裝領片上，女孩們也能用來點綴服裝造型，小巧卻很有亮點。

▲孔克珍珠鑽戒2,110,000元（上圖左）、南洋珍珠鑽戒1,220,000元、孔克珍珠項鍊16,100,000元。