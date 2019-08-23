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微風信義之夜孫芸芸缺席紅毯！火辣短裙站櫃「努力拼業績」

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▲「微風信義之夜」董娘孫芸芸穿著Isabel Marant短裙露背辣裝現身個人品牌櫃位。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

「微風信義之夜」於23日封館登場，主打SHAPED BY STYLE Breeze XIN YI x PORSCHE王者潮流之夜主題，董娘孫芸芸這回不走紅毯，穿著Isabel Marant短裙露背辣裝直接現身個人品牌櫃位，擔任起一日店長，提到營業額，孫芸芸保守回應13字。

▲▼孫芸芸出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫芸芸出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫芸芸出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲孫芸芸出席微風信義之夜，擔任店長不走紅毯。（圖／記者張一中攝）

微風董娘孫芸芸此次坐鎮自家櫃位YUN YUN SUN，穿著Isabel Marant露背短洋裝現身，頓時成為全場焦點，坦言想和大家有更多的互動，所以不走紅毯比美。身為設計師兼職店長的她，還熱情招呼客人到店內參觀，無疑獲封最美店長稱號。

孫芸芸提到，「本次的系列注重衝突的美感，像是木質配上水鑽的華麗材質，希望大家多來逛逛。」也正好符合自己樂於嘗試新鮮造型的心情，非常喜歡搭配誇張華麗的單品。但是提到敏感的營業額數字，孫芸芸則是腼腆回應，「沒什麼營業額，就是盡量拼業績。」

▲▼錦榮,AKEMI,佟凱玲出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲▼錦榮,AKEMI,佟凱玲出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）

▲香月明美（Akemi）與男星錦榮同台秀恩愛。（圖／記者張一中攝）

王者潮流之夜與PORSCHE跨界聯名，當晚也將獨家展出全新Cayenne Coupé一睹為快。除此之外，也邀請到重量級情侶香月明美（Akemi）與男星錦榮同台秀恩愛，錦榮穿著全套FENDI重裝上陣，Akemi則是一身Alexander Wang運動風露肩飛行外套登場。

遺憾的是兩人沒有穿情侶裝，對於今晚要送什麼禮物給對方，錦榮則是打趣回應：「我想送她吸塵器。」立馬被Akemi不留情面的否決，錦榮接著補充：「她可能想要鑽石。」然而一向獨立的女強人Akemi又是再度否決：「我可以自己買。」引來現場一陣笑聲。

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關鍵字：

微風信義之夜, 孫芸芸, PORSCHE, YUN YUN SUN, Isabel Marant, FENDI, Alexander Wang
fashion.net

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