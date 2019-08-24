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「精品級底妝」正夯！上妝即是保養，肌膚越上越澎亮

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▲▼精品級底妝正夯！肌膚越上越澎亮。（圖／品牌提供）

▲最新型粉底更強調保養效果。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

BOBBI BROWN冬蟲夏草粉底超出名，從2015上市至今一直是櫃位中的熱賣王，為了滿足愛美女性的需求，今年再推冬蟲夏草粉底液升級版，除了添加原有的精華成分，更運用獨家冷凝萃技術，讓上妝即是保養，肌膚越澎越亮。

升級推出的最新版的冬蟲夏草精華粉底，以養膚之王「冬蟲夏草精華」為肌膚定格年輕，獨家「冷凝萃技術」以製作冷萃茶的概念，低溫融合超細緻粉體與高活性保養精華，打造頂級絲緞般的精品級妝效。

▲▼精品級底妝正夯！肌膚越上越澎亮。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 高保濕修護精華粉底，SPF40 PA+++ 升級版，30ml，2,400元。

質感黑金瓶身，搭配全新按壓式設計，讓粉體不接觸空氣，保鮮效果更好，使用上也更便利，是彩妝品也是令人愛不擇手的精品。

▲▼精品級底妝正夯！肌膚越上越澎亮。（圖／品牌提供）

▲Dior 超完美柔霧光氣墊粉餅，SPF35/PA+++，14g，2,100元。

繼超完美持久氣墊粉餅之後，今年迪奧投下底妝震撼彈，推出更持妝、保濕的精品氣墊。全新的迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，首次將長效持久的完美底妝，結合高達86%保養成分的全新氣墊粉餅，注入三色堇萃取、玫瑰果萃取，給肌膚24小時的保濕潤澤，將柔霧粒子、光采微粒與輕質保養油，調配至最佳平衡，創造既柔霧無瑕，又能透出原生肌膚光澤感的妝效。

▲▼精品級底妝正夯！肌膚越上越澎亮。（圖／記者張毓容攝）

▲最新的氣墊變得輕薄，隨身攜帶更方便。（圖／記者張毓容攝)

專為亞洲女性量身訂製的六款色選，粉底結合新一代色彩粒子，能自然均勻膚色，瑕疵隱形，又不掩原生肌膚光采。更輕、更薄、手感更好的薄型粉盒，包覆騰格紋車線精緻皮革質感，正中央鑲嵌著鏡面銀CD logo，讓人心甘情願想直接買單。

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關鍵字：

底妝, 保養底妝, 氣墊粉餅, 粉底液
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