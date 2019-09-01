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另一半就是妳的止痛藥　研究指出：牽手能降低疼痛、增加親密感

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▲牽手降低疼痛。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲研究指出：牽手能降低疼痛！（圖／翻攝自pixabay.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自pixabay.com

「牽手」不僅是情侶間愛的表現，根據美國科羅拉多大學及以色列海法大學的共同研究指出，當另一半感覺到疼痛時，透過牽手這個動作就可以降低痛苦喔！

主要負責研究的Pavel Goldstein博士，在他太太分娩的過程中，他緊緊握住了妻子的手，後來發現妻子因此疼痛感下降，Pavel Goldstein博士為了瞭解牽手與降低疼痛的關係，便開始了這個研究。

▲牽手降低疼痛。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲研究牽手與降低疼痛的關係。（圖／翻攝自pixabay.com）

研究團隊找來22對至少交往1年以上的情侶，年齡介於23～32歲之間，再將他們分成3組，一組為緊緊握住對方的手，另一組為坐在一起但不牽手，最後一組則是被分到不同的房間裡，接著讓女生的手臂承受輕微的疼痛，並且使用腦電圖觀察他們的腦波活動變化。

▲牽手降低疼痛。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲腦波越同步，疼痛消失越多。（圖／翻攝自pixabay.com）

最後研究結果發現，即使情侶間沒有任何接觸，但只要對方在身邊，兩人就能達到「腦波同步性」，如果情侶是彼此緊緊牽住的，兩人的腦波同步性就會被大大增強，而疼痛的人也會因此感受到另一半的同理心、支持與安慰，藉此激活大腦中止痛的獎勵機制，達到減輕疼痛的效果。

▲牽手降低疼痛。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲男友就是妳的止痛藥！（圖／翻攝自pixabay.com）

所以各位男士們，下次女友生理期來拜訪時，不彷試著緊握住她的手，緩解她的經痛，當她甜蜜又幸福的止痛藥吧！

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關鍵字：

研究, 國外研究, 美國, 以色列, 疼痛, 牽手, 情侶, 止痛
fashion.net

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