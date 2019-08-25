一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40全靠這樣做

▲「大陸第一網紅」馮提莫自曝最胖曾有65公斤。(圖／翻攝馮提莫小紅書、微博，以下同)

記者張毓容／綜合報導

「大陸第一網紅」馮提莫憑著甜美外型及一副好歌喉，不僅在直播圈中有著超高人氣，更成功進軍演藝圈，上了不少綜藝節目。而一向給人纖瘦印象的她，近日自曝自己最胖時曾胖到65公斤，透過長期、持續的努力，才擁有現今大多維持在40公斤的體態。

她也不藏私的分享一路以來的減肥心得，除了心態很重要之外，她自己更有一套「一週快速瘦身法」，只要三餐稍微調整，搭配一點簡單運動，一週下來就可以看到明顯變化，而且瘦腿、瘦腰，全身都會瘦！

▲她會準備一條size更小的褲子，只要嘴饞時就拿出來穿一穿。



減肥沒有捷徑，堅持就會勝利

首先她說「減肥並沒有那麼難，但是個持久的拉力戰」，所以一定要堅持，要有決心和毅力！她建議大家不要老是覺得「明天再開始減肥」，而要從現在這一刻做起，因為如果今天做不到，明天你也一樣很難做到。另外，她也建議可以在身邊放一條size小一點的褲子，每次嘴饞想吃東西或想放棄的時候，她就會穿一下這條褲子，發現自己穿不上，心中會有點酸澀，就可以忍住嘴饞了。

▲馮提莫的一週快速瘦身法，從飲食調整加上20分鐘簡單運動。



一週快速瘦身法

除了保持正確的減肥心態和養成健康習慣，她還有自己一套一週內的「快速瘦身法」。方法其實很簡單，就是減少碳水化合物的攝取量，再搭配一點運動就可以達成。這一週內，她的每日三餐會這樣調整：早餐吃一片全麥麵包＋2顆雞蛋，但因為她不喜歡蛋黃，所以只吃蛋白；午餐會吃像是蝦仁、雞胸肉等白肉，搭配一些蔬菜；晚餐則喝一小碗白粥，加上一點鹹菜。

飲食的調整之外，還要配合一些簡單的運動輔助。每天做20分鐘運動，像是減肥操加上仰臥起坐、空中腳踏車等在家都能做的簡單小運動就可以。她說這樣做個一週，就可以看到明顯的體重變化，而且瘦腿、瘦腰，全身都瘦。

▲她不定時會以葡萄柚、芭樂當作水果代餐。

瘦身常吃的2種水果

她另外也分享了減肥時常吃的水果，其一是葡萄柚，含有非常豐富的維生素C、膳食纖維，還有抗氧化、增強飽足感、消除疲勞等效果，像是最近忙於演唱會排練的她就很常吃。另外，同樣有豐富膳食纖維和維生素C的芭樂，可促進腸胃蠕動，加入排出體內毒素。這2種水果都是低糖低熱量，她有時候也會拿來當作水果代餐吃。

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