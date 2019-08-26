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電風扇竟能防脫妝！夏季持妝5大密技學起來　底妝再也不斑駁

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▲電風扇防脫妝！夏季持妝5大密技。（圖／翻攝IG）

 ▲想讓夏日底妝更持久，電風扇竟也有效！(圖／翻攝IG@midoricoo、@go_rapaduck)

記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，尤其夏季高溫更是年年升高，除了熱到讓人崩潰，許多人也被脫妝、融妝、斑駁搞到很崩潰。想要讓底妝更持久其實也不難，先選對適合自己膚質的持久型粉底，再把下面超神的5個持妝密技學起來，以後再也不知「脫妝」是什麼！

▲電風扇防脫妝！夏季持妝5大密技。（圖／翻攝IG）

▲上妝前可先拍上冰過的化妝水或濕敷，降低膚溫可幫助持妝。(圖／翻攝IG @shuniibeauty)

1.上妝前先降膚溫
 大多數人脫妝的主因就是出油，而當溫度每上升1度，油脂分泌量就會增加10%，也因此透過「冰水」降低膚溫就能幫助改善出油問題，進而降低脫妝危機。
上妝前可先用冰涼清水洗臉，幫助收斂毛孔，讓肌膚更緊實；或可先將化妝水放置冰箱冷藏，上妝前可直接拍上或濕敷，幫助降低肌膚溫度。此外，將化妝海綿或美妝蛋泡水後放置冰箱，上妝時再取出將多餘水分擰乾，並搭配粉輕拍上妝，當冰冰涼涼的海綿碰觸到肌膚，感知便會傳遞到大腦，讓大腦判定為涼爽環境，就能延緩臉部出油、出汗的時間，毛孔也會更加平滑 妝容同步服貼升級。

2.隨身小風扇有妙用
 夏季許多人會帶在身上用來幫助清涼一夏的隨身小電風扇，其實也是幫助持妝的好幫手。上完粉底後，可用小風扇輕吹全臉約 10 秒，幫助肌膚降溫、並帶走粉底中的揮發成分，使底妝加速服貼於肌膚。

▲電風扇防脫妝！夏季持妝5大密技。（圖／翻攝IG）

▲上妝時幫肌膚適度「推、按一下」可使底妝更服貼、薄透。(圖／翻攝IG @goodal_official)

3.指腹推按更薄透服貼
 上妝時像是擦保養品般適度幫肌膚「推、按」一下，可幫助粉底更貼合肌膚，讓妝容更薄透漂亮，也不易脫妝。可先用沾水後擰乾的海綿或美妝蛋沾取粉底液輕推全臉，接著用指腹輕輕按壓肌膚，活化肌膚循環、使粉底更服貼、薄透完妝一次到位， 這樣的上妝方式，妝效會更透更亮。

4.妝前局部控油
 其實很多人都是混合肌，不是全臉都油，只有局部容易出油，若使用保濕力不佳的控油產品，有時反而會讓肌膚出油更嚴重，因此妝前使用控油型飾底乳時，建議只要針對出油較嚴重的局部薄薄擦上即可。

▲電風扇防脫妝！夏季持妝5大密技。（圖／翻攝IG）

▲若膚況沒有太大問題，其實粉底可以局部上就好。(圖／翻攝IG@jnnn2)

5.粉底只上局部
 粉底不上全臉是時裝秀伸展台很常見的妝法，這種只針對局部上妝的手法，非常適合炎熱的夏天，像是眼下黑眼圈、鼻翼泛紅處、斑點部位、嘴角…等需要遮瑕的部位，以海綿或美妝蛋沾取粉底液輕按推勻上妝，再將海綿上殘留的少量粉底液推往鼻樑、T字部位、和眼周大C部位作為提亮，少量粉底讓妝感清新自然。

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關鍵字：

底妝, 持妝, 持久度, 脫妝, 斑駁, 融妝, 溶妝, 秘訣
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