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「天菜收割機」蕭亞軒10大戀愛守則：選對地點遇到愛　單身必學！

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▲蕭亞軒10大戀愛守則。（圖／翻攝蕭亞軒FB）

▲蕭亞軒在生日當天認愛鮮肉男友黃皓。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書，以下同）

編輯／Molly 

唱跳天后蕭亞軒Elva在40歲生日凌晨，公開認愛小16歲鮮肉男友黃皓，閃瞎大批粉絲。擁有眾多經典歌曲的Elva，感情方面更是精彩絕倫，出道至今20年傳出15次戀情，大多都是姐弟戀，而且每任男友一個比一個帥氣，她因此被譽為「天菜收割機」「小鮮肉鑑賞家」。

戀愛經歷讓眾多網友羨慕又嫉妒，紛紛大喊「拜託出本書教教單身男女戀愛法則」「可以分享一下馭男之道嗎」～別急，人家Elva幾年前上《康熙来了》時就曾分享過自己的10大戀愛守則，快一起來認真回顧一下！

1.一定要出門認識新朋友
這真的很重要，想要有桃花運，首先一定要出門認識新朋友，拓展自己的社交圈，認識的人少，又沒有認識新朋友，桃花要打哪來？

▲蕭亞軒10大戀愛守則。（圖／翻攝蕭亞軒FB）

2.放下無謂的矜持
蕭亞軒說自己以前比較ㄍㄧㄥ，比較在意形象，或是對方的看法，但其實就算愛戀中，女生也要勇於做自己，表現真實的自己。

3.要選對地點遇到愛
想遇到自己的理想型，就要先選對地點！像是如果你想找愛運動的男生，就多去健身房、運動中心或海邊等地；如果你喜歡商務男，就多往商務中心或交流會去等。

 4.認清事實，他其實沒那麼喜歡妳
有些男生很愛到處放線、搞曖昧，但女生不知道，以為他真的喜歡自己，但其實他可能對很多人都是這樣，沒有認真想要一段感情。又或是另一半有些不對勁的舉動，很多女生還會自己為他找理由，說服自己他還是很喜歡自己的。

▲蕭亞軒10大戀愛守則。（圖／翻攝蕭亞軒FB）

5.不要時時刻刻黏著對方
就算談戀愛，也不要時時刻刻黏著對方，留一點空間，讓彼此都能擁有自己的生活和自由。

6.適時轉移注意力
如果彼此的相處或是感情已經覺得不對，就不用逗留太久，早點認清，早點讓自己轉移注意力，別陷在裡面太久。

7.堅守愛情原則，不要沖昏頭
就算再喜歡一個人，也不要為了他而打破自己不能接受的原則或底線，別愛情一來就沖昏頭，把對方當作全部。

▲蕭亞軒10大戀愛守則。（圖／翻攝蕭亞軒FB）

8.好姐妹永遠是你的後援
戀愛時一定會有不愉快、吵架的時候，這時候好姐妹就是你的最佳後援，跟好姐妹聚聚，聊一聊、發洩一下，調節情緒，也能獲得能量。

9.溝通是很重要的事
一段感情想繼續下去，溝通是很重要的事，Elva認為，彼此之間越是不溝通、不講清楚，會讓很多東西越來越模糊，到最後感情就會不了了之。

▲蕭亞軒10大戀愛守則。（圖／翻攝蕭亞軒FB）

10.不愛了也沒關係，有愛過就好了
她認為「我覺得瀟灑一點，男生女生都是，你其實都有可以拿起跟放下的能力」，如果真的分開了，也沒關係，只要整個戀愛過程當中是有愛過的就好了，瀟灑一點，好好放下，迎接更好的下一個。

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關鍵字：

蕭亞軒, Elva, 男友, 認愛, 感情, 戀愛, 守則, 鮮肉, 天菜
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