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雅詩蘭黛必買代表色#420玫瑰荔枝！全新3種質地美到想全包

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▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛為經典「#420玫瑰荔枝」打造全新3種型態。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

美妝控都知道，許多品牌都有一個唇膏的經典代表色，不僅是其最為人熟知的色號，更幾乎是與品牌畫上等號，像是說到Dior就會想到#999，說到Giorgio Armani則是#400，而若是雅詩蘭黛，自然就是#420玫瑰荔枝了。

連續5年拿下雅詩蘭黛熱賣第一的經典「#420玫瑰荔枝」，不僅顯白、顯氣色，就連超模Karlie Kloss、劉雯都是愛用者。為歡慶上市5週年，雅詩蘭黛特別打造3種不同質地的「#420玫瑰荔枝」，有霧面有光澤，有唇膏也有唇露，讓喜歡不同妝感的女孩，都能用自己喜歡的唇彩型態畫出#420玫瑰荔枝唇！

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Karlie Kloss演繹「#420玫瑰荔枝」如同玫瑰般優雅同時卻藏有叛逆，似荔枝甜美同時又充滿淘氣的迷人特質。（圖／品牌提供）

於2014年首度推出的「#420玫瑰荔枝」是為了致敬雅詩蘭黛夫人而打造出的專屬全新色號，揉和了鮮嫩玫瑰色和溫柔豆沙色，不挑膚色、溫柔氣質又有氣勢的#420一推出就大受歡迎，成為最暢銷的色號；2015年時，大陸超模劉雯在社群上分享自己使用#420後，更引起眾多網友討論，還被稱為「大表姐色」。

熱賣至今，「#420玫瑰荔枝」以連續5年蟬聯全球熱賣色號冠軍，平均每天賣出2700支！在累積超過萬筆評論的小紅書上，也被網友大讚「最溫柔、最顯白、最具氣質的顏色」「最不挑膚色最不容易踩雷的百搭色」。因而，絕對慾望奢華潤唇膏「#420玫瑰荔枝」就成為雅詩蘭黛最具代表性的經典色號！

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「#420玫瑰荔枝」有潤唇膏、唇釉、絲絨唇露等3種質地。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而今年為「#420玫瑰荔枝」上市5週年，雅詩蘭黛特別推出3種全新質地，分別為豐潤水感的潤唇膏、晶亮光感的奢華唇釉和極致霧面的奢華唇露，讓消費者可自由選擇不同妝感的#420。

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 全球限定版，#420玫瑰荔枝，NT$1,200。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

身為#420始祖的絕對慾望奢華潤唇膏，猶如乳霜般服貼好上色，膏體內包裹著分子化玻尿酸，上色瞬間即可將唇膏色澤平均釋放於雙唇表面，一抹立即飽滿雙唇。為歡慶上市5週年，特別推出全球限定版，外觀維持經典藍金配色，內裡管身則換上消光的玫瑰金色，呼應著玫瑰荔枝色。全球限定版唇膏全台限量2000支。

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華唇釉，#420玫瑰荔枝，NT$1,200。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

晶亮光感的絕對慾望奢華唇釉是#420全新質地，擁有獨家「玻尿酸濃萃膠囊」，上色瞬間釋放膠囊中高濃度玻尿酸保濕因子，為雙唇潤澤補水、修飾唇紋，輕盈的晶亮光澤，一抹就能打造鮮嫩欲滴的水潤嘟嘟唇。

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛#420玫瑰荔枝全新3種質地。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露，#420玫瑰荔枝，NT$1,200。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

擁有霧面妝效的絕對慾望絲絨唇露也是全新質地#420，內含獨家「超微服貼顯色因子」能均勻釋放精準色選，打造零色差的飽和發色，加上「玻尿酸濃萃膠囊」為雙唇潤澤補水、修飾唇紋，即使是極致霧面，也能服貼又不顯乾。

全系列將於9月1日上市，且凡於9/14-9/16至全台櫃點購買任一「#420玫瑰荔枝」系列，即可免費獲贈「玫瑰荔枝造型好禮」乙份。

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