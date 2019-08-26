到底送女友啥！男同事轟炸5天...機智妹「60秒萌寵抓周」神解　爆笑片曝光

▲甜甜教主玩抓周，幫主人挑選送給女友的禮物。（圖／甜甜鐵粉團攝）

文／甜甜鐵粉團

最近哈妹辦公室裡，某位男同事十分苦惱，不知該送女友大人什麼生日禮物，問遍妹子的他得到許多寶貴建議，但由於選項五花八門，所以問題依舊無解，這時一向鬼點子最多的鐵妹靈機一動，提議乾脆辦個抓周小遊戲，讓他的愛犬甜甜來玩，並把決定權交到她「嘴上」。

這位男同事前前後後煩了大家5天啦，太貴的他沒錢，太廉價的他也拿不出手，所以機智如哈妹，讓他把他們家超可愛的甜甜帶來公司（私心太明顯XD），然後弄個抓周遊戲，讓甜甜女神來決定。

▲咱甜甜如果選到那個最貴的，某男就要吐血了。（圖／甜甜鐵粉團攝）

就這樣幾個人七手八腳布置了一下場地，起初，甜甜整場跑，瘋狂對大家放電、賣萌，但就是懶得靠近那坨有的沒的東西，在眾姊妹好說歹說，竭盡所能「色誘」之下，咱甜大人總算肯配合我們這些愚蠢人類了（淚）。

她邁開可愛的小短腿，衝向散落的禮物們，而後東聞聞西看看，經過60秒漫長時間，竟情有獨鍾一個粉色包裝的眼霜，當然推薦的妹子立刻奉上連結，在某男點開「PS美美妍 電眼修修發光全效眼霜」後，看到「韓國空運來台」、「懶人救星」、「一支眼霜全臉保濕」等關鍵字，這位先生眼睛都亮了。

▲▼屁顛屁顛的出發了。（圖／甜甜鐵粉團攝）

更爽的是，現在眼霜買1送1，還加贈3ml體驗包及唇筆，全部送給女友感覺誠意十足，而且才1千出頭。最後，某男爽快下單，大讚「真是送禮的好選擇」，當然還算有良心的他，沒忘記出點子和場佈的哈妹，所以打算拿到貨後，把3ml體驗包送給我（知足常樂XDDD）！

▲質地清爽，水感滋潤高保濕。（圖／業者提供）

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