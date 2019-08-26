fb ig video ETtoday search mobile

到底送女友啥！男同事轟炸5天...機智妹「60秒萌寵抓周」神解　爆笑片曝光

> >

▲甜甜抓周,眼霜。（圖／甜甜鐵粉團攝）

▲甜甜教主玩抓周，幫主人挑選送給女友的禮物。（圖／甜甜鐵粉團攝）

文／甜甜鐵粉團

最近哈妹辦公室裡，某位男同事十分苦惱，不知該送女友大人什麼生日禮物，問遍妹子的他得到許多寶貴建議，但由於選項五花八門，所以問題依舊無解，這時一向鬼點子最多的鐵妹靈機一動，提議乾脆辦個抓周小遊戲，讓他的愛犬甜甜來玩，並把決定權交到她「嘴上」。

這位男同事前前後後煩了大家5天啦，太貴的他沒錢，太廉價的他也拿不出手，所以機智如哈妹，讓他把他們家超可愛的甜甜帶來公司（私心太明顯XD），然後弄個抓周遊戲，讓甜甜女神來決定。

▲甜甜抓周,眼霜。（圖／甜甜鐵粉團攝）

▲咱甜甜如果選到那個最貴的，某男就要吐血了。（圖／甜甜鐵粉團攝）

就這樣幾個人七手八腳布置了一下場地，起初，甜甜整場跑，瘋狂對大家放電、賣萌，但就是懶得靠近那坨有的沒的東西，在眾姊妹好說歹說，竭盡所能「色誘」之下，咱甜大人總算肯配合我們這些愚蠢人類了（淚）。

她邁開可愛的小短腿，衝向散落的禮物們，而後東聞聞西看看，經過60秒漫長時間，竟情有獨鍾一個粉色包裝的眼霜，當然推薦的妹子立刻奉上連結，在某男點開「PS美美妍　電眼修修發光全效眼霜」後，看到「韓國空運來台」、「懶人救星」、「一支眼霜全臉保濕」等關鍵字，這位先生眼睛都亮了。

▲甜甜抓周,眼霜。（圖／甜甜鐵粉團攝）

▲▼屁顛屁顛的出發了。（圖／甜甜鐵粉團攝）

▲甜甜抓周,眼霜。（圖／甜甜鐵粉團攝）

▲甜甜抓周,眼霜。（圖／甜甜鐵粉團攝）

更爽的是，現在眼霜買1送1，還加贈3ml體驗包及唇筆，全部送給女友感覺誠意十足，而且才1千出頭。最後，某男爽快下單，大讚「真是送禮的好選擇」，當然還算有良心的他，沒忘記出點子和場佈的哈妹，所以打算拿到貨後，把3ml體驗包送給我（知足常樂XDDD）！

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲質地清爽，水感滋潤高保濕。（圖／業者提供）

【優惠套裝資訊】

【Her和她】女性電商平台08/16（五）中午12:00上線！
開站特惠活動：08/16～08/31期間，買一送三超優惠～

★★★買ps美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml（原價1,280元）
➡️送1支ps美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml＋3ml試用包（價值1,408元）
➡️➡️加贈1支韓式裸色唇筆（價值780元）

★★★總價值3,468元只賣1,280元！

【Her和她】開站活動優惠折扣碼：Her0816

【Her和她】粉絲團＆IG請順手按讚按追蹤

粉絲團『Her和她』：https://www.facebook.com/ETtodayHER/
IG『ettodayher』：https://www.instagram.com/ettodayher/

▼還有多胜肽及美白成分。（圖／業者提供）

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）
 

關鍵字：

Her, Her和她, ps美美妍電眼修修發光全效眼霜, ps美美妍, 自然美, NB, ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆, 韓妝裸唇, 眼霜, 唇筆
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

和閨蜜海島度假！解鎖「一條眼霜全臉用」夏季旅行正夯　姊妹們都超愛

每天都看起來很累⋯　收編「孤零零小傢伙」隔天竟整個神清氣爽

飛機上敷面膜不夠！座艙待9hrs「眼下保養」也要顧　1+3電眼修修下機美翻

盲測5牌眼霜！超殺「電眼霜」脫穎而出⋯讓你自帶「十萬伏特」魅力值UP 全球電眼妹都在做「7步驟大公開」　一抹就補水…出門自帶光圈 日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感 一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做 奧斯塔羅12星座一周運勢0826-0901　雙魚聚會多荷包大失血、巨蟹留意周圍桃花 「懶癌」8大症狀！房間一定有座衣服山、能搭電梯就不走　你中了嗎？ 要符合「標準」面貌、不化妝就不能出門？韓國掀起對#Kbeauty反彈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面