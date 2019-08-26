fb ig video ETtoday search mobile

保養專家提醒：「這件事」沒做好，小心提早衰老

> >

▲▼卸妝沒做好老化快。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲楊丞琳很注重清潔，不上妝被譽為最強素顏。（圖／翻攝自IG/楊丞琳）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每次採訪女星的保養秘訣，每一個人都說最注重清潔，妝一定要卸乾淨。雖然說清潔是老生常談，但認真檢視自己的的清潔方式真的做好了嗎？要知道臉沒洗乾淨或不正確的清潔方式，竟然是肌膚衰老的原因。

1.選擇溫和型卸妝品　

卸妝油的含油量高，相對需要較多界面活性劑來乳化，刺激性較高。卸妝水雖然不含油脂，但為了加強卸妝力而添加較多溶劑、起泡劑和界面活性劑，也稱不上溫和。而卸妝乳和雙具備了溶解彩妝的含油量，界面活性劑相對少，以溫和有效程度是最好的選擇。

2. 卸妝品在臉上停留1分鐘就好

卸妝品中有界面活性劑，在臉上按摩太久，一來會帶走維持潤澤的脂質造成乾澀，
若是反覆按摩更可能把殘妝容進毛孔，建議40秒到1分鐘內清洗掉最適合。

3. 比皮膚涼一點水溫最佳

根據研究，以25度左右水溫卸妝最適當，利用溫熱水可以打開毛細孔，或是3-4天就去一次角質，這樣超傷肌膚。當角質層脆弱受損，不只會讓肌膚表面看起來粗糙黯淡，更使屏障功能下降。當肌膚守不住水分、保濕力降低，斑點皺紋都會提早報到。

▲▼卸妝沒做好老化快。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ALBION 賦白彈力深層卸妝凝膠，150ml ，1,500元。

▲▼卸妝沒做好老化快。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲BOBBI BROWN 沁透莓果洗卸慕斯，150ml，1,350元。

▲▼卸妝沒做好老化快。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲L'OCCITANE 柔適卸妝乳，200ml ，900元。

▲▼卸妝沒做好老化快。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DECORTE AQ完美精質卸粧霜，150g，3,100元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

卸妝, 清潔, 保養
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

奧斯塔羅12星座一周運勢0826-0901　雙魚聚會多荷包大失血、巨蟹留意周圍桃花

「懶癌」8大症狀！房間一定有座衣服山、能搭電梯就不走　你中了嗎？ 要符合「標準」面貌、不化妝就不能出門？韓國掀起對#Kbeauty反彈 網傳吃菜不吃肉可減肥？營養師打臉：小心反彈會更胖 總是看起來很累？每天5分鐘按摩眼睛3穴位　還你迷人眼神 趙麗穎產後首次復出激瘦！「s曲線」白色禮服美翻　網讚：狀態滿分 《德魯納酒店》滿燦CP合體拍畫報！IU仙氣爆棚、呂珍九透膚衫超性感 專家總結「出軌男」3大共同點！個性衝動、擅長甜言蜜語最致命

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面