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擁抱真實自我！跨性別模特兒的心路歷程讓你知道「 做自己」是最美麗的事

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還是覺得自己不夠完美嗎？聽完這兩位名模的故事，你就會知道作自己就是最美麗的事！

精品愛模 Nathan Westling

征戰無數時裝週，到現在已經走過Louis Vuitton、Prada 、Alexander McQueen、Saint Laurent、Versace、Chanel、Celine和Dior等各大精品伸展台的Natalie Westling當時為了圓母親的夢，而踏上了模特兒這條路，

在2013年的Marc Jacobs 大秀上，因為一頭蓬鬆的紅捲髮以及厭世臉一戰成名，當時也與Miley Cyrus共同出鏡年度廣告大片。

成為時裝設計師愛用的名模，也拍攝了為數不少的形象廣告及時裝雜誌。

但是她卻在2018年10月的巴黎時裝週過後，走完Louis Vuitton秀後突然消失匿跡，

直到今年春天才以男兒身的身份拍攝CNN Style亮相，並把IG帳號正式改為Nathan Westling。

成為跨性別者的Nathan Westling說，在變性的過程是痛苦並快樂著(服用大量賀爾蒙初期會讓身體感到不適)，開始服用睾酮素至今已經 6個多月了，不只體重增加、聲音變低沉、臉型改變，但現在的他持續著他熱愛的滑板，就像脫掉了10幾年的假面具，終於過著他這些年從未享受過的快樂生活。

首位變性維秘模特 Valentina Sampaio

而另外一為跨性別模特Valentina Sampaio，約在他8歲時，就被心理學家認定為跨性別者，到了12歲之後，她便稱自己為Valentina，在父母的支持下，她做了變性手術，從小都沒有因為這樣而被排擠，Valentina表示同學們都已經把她視為一位女孩。

曾因為跨性別的身份被辭退服裝業的她，在聖保羅時裝週首次亮相，之後成為了L'Oréal 與服裝品牌Balmain 連名彩妝的代言人，

更於隔年2017在許多雜誌亮相，成為了第一個上雜誌封面的跨性別模特，

在今年8月更在IG表示將與Victoria's Secret PINK合作，成為首位跨性別維秘模特。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 跨性別模特兒
fashion.net

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