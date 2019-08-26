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趙麗穎產後首次復出激瘦！「s曲線」白色禮服美翻　網讚：狀態滿分

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▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎3月生子之後，22日首次以公開活動亮相 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎去年十月與馮紹峰閃婚，3月就生下一子，停下工作腳步靜養數個月，22日首次以媽咪身份亮相活動的她，身材仍然纖細，穿著Reem Acra 秋冬白色禮服登場，絲毫沒有產後肥胖的狀態，也引起網友驚呼，「復工狀態滿分」、「女神氣場依舊。」

女星趙麗穎和馮紹峰結婚之後，一舉一動成為外界焦點，然而剛生完孩子不到半年的她，22日首次為了品牌活動開工，也是產後第一回亮相，話題十足火速登上微博熱搜。

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎穿著Reem Acra 秋冬白色禮服，身材維持的相當好 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎在活動中穿著Reem Acra 秋冬白色禮服，獨特的抓皺設計，將她的臀部曲線襯托得惟妙惟肖，而黑色緞帶加持在肩膀上，更顯溫柔女人味。腳踩Stuart Weitzman高跟涼鞋，完美比例宛如女神降臨。

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎產後首次復工，曲線依舊窈窕。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎擦上艷麗的大紅唇，配上垂墜式的金色耳飾，綁起一頭氣質低馬尾，散發出不同以往的母親光環，當然大眾的眼光聚焦在趙麗穎的身材上，四肢纖細依舊，氣色狀態也堪稱滿分，絲毫沒有當媽的氣味，前凸後翹無可挑剔。也被網友回應，「美得超級溫柔」、「怎麼還能夠這麼瘦」、「看不出生過孩子。」

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關鍵字：

趙麗穎, 馮紹峰, 懷孕, Reem Acra , Stuart Weitzman
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