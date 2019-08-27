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香奈兒嘉柏麗香水廣告釋出　網讚：瑪格羅比美到讓人驚豔

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▲▼香奈兒嘉柏麗香水廣告發布　網讚：瑪格羅比美到讓人驚豔。（圖／品牌提供）

▲白色和金色背景宛如仙境，盡顯瑪格羅比脫俗氣息。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒最具個人形象的嘉柏麗香水代言換人當，繼克莉絲汀史都華之後，日前宣布邀請小丑女瑪格羅比擔任代言人，對於這次的代言深感榮幸，對她來說香水是女人象徵，會隨著年紀或不同時期選擇不同香味，代表個人特質轉換，藉由不同香味來喚醒各種時期的記憶。

▲▼香奈兒嘉柏麗香水廣告發布　網讚：瑪格羅比美到讓人驚豔。（圖／品牌提供）

香奈兒發表嘉柏麗香水全新形象廣告，耀眼的瑪格羅比置身於白色與金色的輕紗漩渦中，隨著碧昂絲《Halo》的旋律翩然起舞，以白色與金色的背景，烘托身兼奧斯卡提名最佳女演員與製片角色的瑪格羅比，令人不禁聯想起四種純白花卉：晚香玉、依蘭依蘭、茉莉與橙花所氤氳出的核心香氣，溫暖而明亮。

▲▼香奈兒嘉柏麗香水廣告發布　網讚：瑪格羅比美到讓人驚豔。（圖／品牌提供）

本次宣傳廣告延續嘉柏麗香水的故事，同樣呼應嘉柏麗·香奈兒的精采人生與獨特性格，作為一名女性先鋒，她掙開世俗枷鎖，全心開闢獨特且專業的人生道路。香奈兒女士曾說：「我始終朝著目標邁，成為理想的自己。」更加堅定捍衛自由的重要性。選擇她的目標，並達成心目中理想模樣。

▲▼香奈兒嘉柏麗香水廣告發布　網讚：瑪格羅比美到讓人驚豔。（圖／品牌提供）

廣告首部曲刻劃了這名叛逆女子的誕生以及對自由的無限渴望與追求，而第二部影片將讓觀眾見證她一生的成就。瑪格·羅比完美演繹了一名奔放不羈的女性，並向世界展現實力，光芒難掩，圓滿充實。

影片絢爛奪目，氣勢懾人，搭配的平面宣傳照同樣由尼克奈特指導拍攝。尼克·奈特擅長高雅美學的拍攝手法，與嘉柏麗香水完美契合，藉此向香奈兒女士所鍾愛的花卉致敬。

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關鍵字：

瑪格羅比, 香奈兒, 嘉柏麗香水
fashion.net

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