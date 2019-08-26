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Supreme秋冬系列5大重點配件！巫毒娃娃、行動電話，下半年瘋搶單品都在這

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編輯／Duke　圖／翻攝自Supreme

每季潮流霸主Supreme釋放出的型錄，總是讓人充滿著期待與慾望，其中，配件為輕鬆入手且具收藏價值的系列，而近期發售的Supreme 2019秋冬系列有哪些值得關注的配件，下方帶各位一一介紹。

1.Supreme X Pelican收納盒

▲Supreme 2019秋冬配件重點。（圖／翻攝自Supreme）

收納類別的配件，一直都是許多Supreme收藏家想要的單品，其中，Supreme這次結合了行李箱品牌Pelican的設計，帶來一款具備行李箱外型的收納盒，而各位可以當作手拿包或是掛在腰上。

2.Supreme X BLU手機

▲Supreme 2019秋冬配件重點。（圖／翻攝自Supreme）

主體以BLU的Zoey 2.4機型為原型設計，同時，這也是支傳統手機，具備著最機本的功能，像是藍牙、3G網路、收發簡訊、電話、MP3以及相機，不過，這支傳統手機是否會被潮人們廣泛的運用，還有待日後的發售才能得知。

3.Supreme X Timex電子手錶

▲Supreme 2019秋冬配件重點。（圖／翻攝自Supreme）

時常進行聯名企劃的知名手錶品牌Timex，這次與Supreme合作推出電子手錶，其設計以Supreme Box Logo作為主軸，並運用金、銀2色呈現亮眼的外型。

4.Supreme巫毒娃娃

▲Supreme 2019秋冬配件重點。（圖／翻攝自Supreme）

娃娃作為Supreme推出的配件，也是必收的單品之一，並且Supreme也是個喜歡惡搞的品牌，所以這次便帶來了巫毒娃娃，其中，娃娃上充滿著各式詛咒的字體，像是「缺愛」、「沒未來」、「破碎」等，絕對是一款紓壓的小東西。

5.Supreme X Butterfly桌球拍

▲Supreme 2019秋冬配件重點。（圖／翻攝自Supreme）

運動用品是Supreme喜歡推出的配件之一，先前就曾出現籃球、棒球面罩、撞球桿等，而這次攜手Butterfly打造的桌球拍，其手柄處採用格紋設計，並加入Supreme Box Logo標誌，同時還附有桌球、球套以及球拍套。

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關鍵字：

Supreme, Honda, 越野車, BLU, 手機, Timex, 電子手錶, 巫毒娃娃, Butterfly, 桌球拍
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