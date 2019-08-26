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最容易心軟的3大星座！巨蟹為朋友赴湯蹈火、處女弱點是感情

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編輯／Molly　圖／翻攝pexels、unsplash

有的人天生內心柔軟好說話，就算再怎麼生氣，看到別人示弱、難過的樣子，默默就會氣消，甚至還會覺得他們好像有點可憐，或是只要遇到別人東拜託西拜託，就算原本想拒絕，最後還是妥協答應。12星座中有3個星座就是這種「容易心軟」的代表，就連看似很有主見的處女座，面對感情也沒轍。

▲容易心軟3大星座。（翻攝pexels）

巨蟹座

大都給人溫和隨和印象的巨蟹座，很樂意幫助別人，平常對待身邊的人都很暖心、體貼，也很會關心人，如果遇到煩惱或傷心的事，都可以跟巨蟹座訴說，他們是很願意傾聽別人心事的人。而且一旦巨蟹把你認定為好朋友，要是你有什麼事，很有義氣，又有責任感的他們會赴湯蹈火、想盡辦法幫你，只要你提出的請求沒有太過分或超出能力所及，他們都不會拒絕你，是很容易妥協心軟的人。

▲容易心軟3大星座。（翻攝pexels）

處女座

事事認真的處女座，每件事都要計較到讓自己滿意為止，是個有完美主義的人，而且生活很獨立的他們，不太會依靠別人，遇事會明辨是非，很有自己的立場，看起來好像是個難纏的星座。但他們的心軟弱點就在感情上，面對感情問題時，就沒辦法維持完美的理智，只要另一半稍微說幾句甜言蜜語，或是稍微撒嬌一下，處女座就會心軟，對他們言聽計從，沒有自我保護意識。

▲容易心軟3大星座。（翻攝pexels）

天秤座

天秤座是出名在外的「老好人」代表之一，很會為他人著想、不太會拒絕人的他們，不論是對情人、朋友還是家人都很容易心軟，尤其天秤座女生，更是如此。天秤女外表看似很堅強，內心其實很脆弱，很容易因為別人的一句話而失去判斷方向，在面對決定時也因此猶豫不決，只要別人在她們面前說些好話，或是表現出很難過、很可憐的樣子，她們就會乖乖妥協，你說什麼都答應。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 心軟, 不會拒絕
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