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夏日防曬你做對了嗎？防曬品挑選4大重點　膚況、係數選擇是關鍵

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▲防曬品挑選4大重點。（圖／翻攝IG）

▲炎炎夏日，想有效對抗紫外線，防曬品是一大關鍵。(圖／翻攝IG@94_j.a)

記者張毓容／台北報導

炎炎夏日，全台紫外線指數飆升，想有效對抗紫外線，防止曬黑、曬傷或曬老，防曬絕對是關鍵！而防曬，除了靠衣物、陽傘遮擋，塗抹防曬產品更是必須，但你的防曬品真的挑對了嗎？

皮膚科醫師建議，挑選防曬產品時需依照自身膚質、生活型態等需求等4大選購重點，找出適合自己的防曬產品，搭配足量塗抹和適時補擦，才能真正做好防曬。

1.包含3大要素
選購防曬時，建議要含以下3大要素：防曬系數至少SPF30以上、可同時對抗UVA及UVB、具抗水性。

▲防曬品挑選4大重點。（圖／翻攝IG）

▲挑選防曬品時，要將自身膚質、膚況和其他需求一併考慮進去。(圖／翻攝IG@koodal@official)

2.考慮本身膚質或其他需求
挑選防曬產品時，還要考慮本身膚質、膚況，或是否有其他需求等，如：敏感性肌膚應盡量挑選不含香料、Parabens及oxybenzone之防曬品。孩童建議使用專用防曬產品，以物理性防曬尤佳，須注意六個月以下的嬰兒不建議使用防曬產品，以避免曝曬為主。

3.特殊部位防曬
說到防曬，許多人的注意力都放在臉部和四肢上，但有些部位卻很容易被忽略，像是同在臉部的雙唇，其實也很需要防曬。建議搭配專用防曬品，如：防曬護唇膏，有添加防曬系數的潤唇膏等。

▲防曬品挑選4大重點。（圖／翻攝IG）

▲防曬係數的挑選需依生活習慣和前往的活動地點做變化。(圖／翻攝IG@1993kg)

4.防曬係數挑選
基本上SPF30～50已具備一般情況所需要的防護力，隨著防曬系數越高，質地通常越黏稠，使用起來較不舒服，建議挑選時衡量生活習慣，無須盲目追求高防曬係數。

像是一般戶外活動可選用SPF30～50防曬產品，約兩小時補擦一次，如大量流汗或防曬明顯脫落，就馬上補擦；若前往海邊戲水、爬山等會長時間曝曬於陽光下的活動，建議使用SPF50或SPF50+防曬產品，且每隔1-2小時補擦一次，尤其水面、雪地和沙地都會反射陽光，長時間待在上述環境時，需更留意並確實做好防曬措施。

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關鍵字：

夏日, 夏季, 防曬, 防曬乳, 防曬品, 防曬系數, 挑選法法, 皮膚科醫師
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