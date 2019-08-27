梁靜茹自帶「勇氣」結束9年婚姻　10首伴你我走過「分手快樂」的情歌

「情歌天后」梁靜茹驚傳與「富商老公」趙元同已完成簽字離婚，並正式結束長達9年的婚姻！梁靜茹自2010年完婚後，便淡出演藝圈，她也常在社群平台高調放閃，兩人婚姻生活相當穩定且甜蜜。今年5月，梁靜茹睽違歌壇7年再次發片，《我好嗎？-太陽如常升起》新專輯中主打歌〈微光〉、〈我好嗎〉、〈慢冷〉傳遞的卻都是愛情的黑暗面，讓人不禁再次聯想到兩人傳聞離婚的局面，是否兩人的婚姻早有裂痕？以下盤點十首梁靜茹經典的「失戀情歌」，願梁靜茹的歌聲能撫平自己和每位失戀者的心，陪伴每個失戀者好好地放聲哭泣，早日揮別失戀的傷痛。

第三者



「她只是無意闖入的第三者

我們之間的困難

在她出現之前就有了」

接受





「我們都接受

一定是彼此不夠成熟

在愛情裡分不了輕重」

如果有一天



「如果有一天

我們再見面

時間會不會倒退一點

也許我們都忽略

互相傷害之外的感覺」

會呼吸的痛





「想念是會呼吸的痛

它活在我身上所有角落」

可惜不是你



「可惜不是你

陪我到最後曾一起走卻走失那路口

感謝那是你

牽過我的手還能感受那溫柔」

分手快樂





「分手快樂

祝妳快樂

妳可以找到更好的」

為我好



「為何要無話可說

才懂沉默比爭吵難熬」

夜夜夜夜





「你也不必牽強再說愛我

反正我的靈魂已片片凋落

慢慢的拼湊慢慢的拼湊

拼湊成一個完全不屬於真正的我」

比較愛



「你生日那夜 你留給了別人

到隔天清晨留言你愛我多認真」

一夜長大

「我以為雨聲會遮住你的回答

它卻那麼清楚啊

讓這個你曾深愛的女孩

一夜長大」

文／Harper's BAZAAR 圖／環球音樂

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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