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歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

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▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜拎鴨子包太時尚，私服意外撞衫差32歲的那英。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

新生代女星歐陽娜娜人氣火紅，任何風吹草動都成為媒體矚目焦點。近日，她穿著休閒學院風長袖T恤現身北京機場，不過全身包緊緊，墨鏡、口罩一件不少，唯獨手上的鴨子包搶走全場目光。不光如此，連續兩天以該包款露面，更意外撞衫那英，隨即引起網友熱議，「鴨子是？」、「時尚真難懂。」

▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲Thom Browne鴨子包 。（圖／產品官網）

▲歐陽娜娜全身包緊緊拎起Thom Browne灰色鴨子包引來網友熱議，約NT$40,830。（圖／CFP）

歐陽娜娜獲封新一代四小花旦之後，人氣直線飆升，受到不少時尚品牌青睞，私服也成為大家討論的話題。近日才剪了新瀏海的她，低調現身北京機場，卻因為手上的鴨子包成為全場焦點。22日歐陽娜娜穿著Thom Browne灰色長袖T恤，下身露出一雙小細腿，腳踩最愛的CONVERSE帆布鞋，流露出19歲的學生氣息。不過手上拎起Thom Browne灰色鴨子包，仿佛在機場中遛寵物一般，引來網友們神吐槽，「鴨子很有事」、「四萬塊買這個。」

▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲那英 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜連續兩天搭配鴨子包出鏡，意外撞衫導師那英。（圖／CFP、微博）

不過歐陽娜娜顯然絲毫不在意大家的評論，23日她終於摘下口罩和墨鏡，梳起熟悉的中分造型，換上針織開衫搭配亮面馬汀靴登場，即使換了一身打扮之後，卻同樣拎起鴨子包亮相，可見其喜愛程度。

同時，也被眼尖網友發現，這套私服撞衫那英在節目中的針織衫穿搭。雖然兩人相差32歲，審美卻十分相近，不僅穿著撞衫，連髮型也相似到極致。對此，網友看法兩極，「那姐竟然沒輸」、「那英好看很多」、「氣質不同沒辦法比。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 機場, 穿搭, 私服, 那英, Thom Browne, CONVERSE
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