數十條領帶拼湊而成！Thom Browne這件大衣竟要價37萬元

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以合身版型與精緻剪裁出名的紐約的時裝品牌Thom Browne，近年來一直備受大家的關注，而標誌性的海軍藍、白、紅色調與4條橫槓Logo也成為該品牌最具代表的設計。其中，這次Thom Browne也帶來了堪稱驚人之作的全新單品，，而這樣單品是一件以領帶製成的大衣。

▲Thom Browne推出以領帶製成的大衣。（圖／翻攝自Thom Browne）

Thom Browne帶來的這款大衣相當特別，其製作方式是以數十條領帶拼湊而成，同時，領帶採用的圖案為人字、條紋以及格子，並且還加入標誌性的海軍藍、白、紅色調點綴，完美呈現了Thom Browne特有的精緻剪裁。

▲領帶圖案為人字、條紋以及格子。（圖／翻攝自Thom Browne）

▲大衣設計加入了標誌性的海軍藍、白、紅色調，並且還將標籤外露。（圖／翻攝自Thom Browne）

這件以領帶製成的大衣，目前可於Thom Browne的官網購得，售價為美金12,000元（約台幣370,000元），不過，尺寸方面只剩下2號，所以喜歡Thom Browne設計的朋友，不妨考慮購入這件堪稱驚人之作的大衣吧！

雖然Thom Browne推出的西裝都相當昂貴，但是最近Thom Browne卻帶來一間平價的巧克力店，而店鋪設計也比照時裝門市採用大理石裝潢，其中，此次是與紐約的巧克力品牌Louis Sherry NY合作，並一口氣帶來12種口味，目前已於8／16開幕，地點為日本大阪的阪急梅田總店，售價為為2入日圓2,000元（約台幣600元）、12入日圓5,500元（約台幣1,650元）、24入日圓9,500元（約台幣2,850元）。

▲Thom Browne攜手Louis Sherry NY帶來12種口味的巧克力。（圖／翻攝自IG@amixxamiaya）

▲連包裝都別出心裁。（圖／翻攝自IG@thombrownejp）

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