fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢8/26-9/1　獅子身邊暗藏小人、金牛很有食神運

> >

牡羊　3.21~4.20

所有羊座職人們本週開始要特別注意，在天王星逆行十宮的影響下，工作表現可能大打折扣，要特別當心粗心大意、犯過的錯又重蹈覆轍等情事，這週最好低調些，以免成為主管找麻煩的目標。與情人之間的溝通也並不順遂，這段時間，也許需要一段時間冷靜一下，遇到爭執別急著正面對決，緩一緩再出口吧！

金牛　4.21~5.20

金牛不論身邊有沒有對象，最近都冒起一股粉紅色泡泡，在金星水星的庇佑下，此時容光煥發，很有食神運，能在朋友相邀下吃盡各種美食，單身者此時可說是桃花高峰期，有對象者兩人誤會冰釋，甚至慢慢能重拾過往的濃情。工作、人際運勢普普，還不到你上場爭表現的時候，不妨繼續醞釀為下一波好運作準備。

雙子　5.21~6.20

雙子本週需要暫停一下往前飛奔的腳步，也許該好好審視一下自己的現狀，重新調配你的作息，最近的你花在工作上的時間太長了，導致下課下班後的你只能忙著休息，每天馬不停蹄的追著時間跑，但如果能縮短上網看新聞看FB發呆的習性，以高效率的方式專注執行工作，把下班後的時間還給自己，身上的重擔或許能因此減輕。

巨蟹　6.21~7.21

天氣太熱太悶，與其頂著大太陽出去人擠人虐待自己，還不如宅在家裡做自己開心的事，並不是說本週蟹座不適合出門，而是一出門就容易遇到讓自己氣悶的事，身體方面更要提防中暑、發燒感冒等夏天失調的問題，最好還是待在家裡享受居家生活，不論是為家人、情人下廚準備甜點，還是打掃居住環境，都能是你這週開運的起點。

獅子　7.22~8.22

並不是獅子座的多想，本週的你運勢裡有著小人當道的格局，暗示著最近的你要特別當心被人扯後腿、吐嘈的事情發生，四週暗藏著小人，雖然獅子平時以誠待人，和大家搏感情，對你有好感的異性往往不勝枚舉，但很可能長輩、異性的偏愛，或與情人太高調放閃，引來旁人妒嫉，於是讓你處於不太穩定的狀態。

處女　8.23~9.22

主宮裡太陽、金星、水星先後在此集合，這週處女座運勢滾燙，有著手到擒來的好運，尤其在人際上小人自動趨散，阻力少了許多，有主管長輩為你撐腰，做事一下子順利多了，感情上太會胡思亂想很可能成為壓垮駱駝的最後一根草，有對象者內心演什麼戲都不如直接溝通更清楚明白，別什麼事都往心裡去。

天秤　9.23~10.22

隨著金星、水星先後挪移，秤座本週的疲累倦怠感總算不那麼重，來自朋友的關心與傾聽將能讓你身上的負能量通通釋放，不過感情運勢表現平平，雖然在人群中受到注目，桃花也有增加，但是此時的愛情運還處在一個十分不確定的階段，有對象的雙方都不太積極，很可能只是一場空歡喜。一直要到過了8月之後愛情成功率才略有上昇。

天蠍　10.23~11.22

各行星本週對蠍座的運勢殺傷力雖然不大，不過炎炎夏日的你也彷彿懶癌上身，對於金錢、工作不像之前那麼熱情有勁，因此儘管機會不錯，你也很可能在怠惰中讓好運從指縫間溜走，到了假日更容易變懶十倍，對於不想做的事更會逃避，建議你對自己不想做的事就別勉強，但休息夠了就要猛力衝刺囉！

射手　11.23~12.21

本週射手依然在好運榜中名列前茅，氣勢強勁，能在職場中大展身手，最近的財運也是亮點，雖然有在花錢，但進帳還算穩定，有額外兼差接案的小筆收入，辛苦一點你的努力都不會白費的！至於感情上這週呈現停滯狀態，彼此相敬如賓，有表面的和平，卻不易打進對方的世界。單身者桃花稀少，似乎呈現夏眠狀態。

魔羯　12.22~1.19

太過正經八百一直是魔羯的老毛病，自己講不出笑話倒也罷了，連別人的幽默你的反應也老是慢半拍，傳說中的句點王真是非你莫屬啊！不過這週魔羯誠懇憨厚的特質頗受大家歡迎，尤其在職場上特別受到長官重視，面試、開會都會有人相挺，就算口條沒有很好，但吃虧就是占便宜，偶爾凸槌反而更能讓人留下好印象。

水瓶　1.20~2.18

水瓶座本週人際關係還不錯，在各種聚會下，將會出現拓展的運勢，有機會認識新的人、新的朋友和團體，而且這些人大多都會在未來對你產生幫助，能成為你的貴人哦！不過這週的感情方面的互動就不會那麼頻繁，而單身的你態度並不穩定，順其自然反而更能帶來令你舒服的相處關係喔。

雙魚　2.19~3.20

感情就像撲滿，存一點是一點！本週魚座愛情運勢正在沒人注意的情況下默默的上昇，比起之前的平淡無味，此時單身者的感情讓人充滿期待，原本不明朗的狀況，也許在這週會開出些許的桃花，雖然進展緩慢，但感覺起來相當樂觀，很可能會譜出美好的夏日戀曲。財運、工作運也在穩定成長，多花點錢就是多賺。

Text ／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2019/8/26-9/1星座運勢】獅子小心身邊暗藏小人、天蠍懶癌十倍上身、射手財運旺旺進帳多！

超中肯！最具渣男潛力的星座男就是他們

【星星教授安格斯2019/8/19-8/25星座運勢】本週戀愛運陷阱多，牡羊、處女、摩羯、雙魚都要小心爛桃花！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

ET Fashion

推薦閱讀

梁靜茹自帶「勇氣」結束9年婚姻　10首伴你我走過「分手快樂」的情歌

人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

最容易心軟的3大星座！巨蟹為朋友赴湯蹈火、處女弱點是感情

你敢游嗎？604公尺高的「懸空透明泳池」挑戰膽量　宛如漂浮在壯闊峽灣上 一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看 趙麗穎產後首次復出激瘦！「s曲線」白色禮服美翻　網讚：狀態滿分 短髮控快看！日妞都在瘋「比留川游頭」俐落又有氣勢 日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感 最適合圓臉剪的5款短髮　掌握瀏海＋捲度，耳上小男孩髮也OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面