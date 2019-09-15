白T泛黃、汗漬、領口變鬆有救了！處理守則快筆記　菠菜水超好用

百搭又實穿的白T人人愛，但是遇到泛黃、泛灰、領口變鬆的狀況不止糗，還很心疼，此篇文章收錄最實用的急救清潔大法，一篇解決所有問題！ 對付領口變鬆的白T恤。

日本洗衣大師曾在節目上分享如何處理醜醜的荷葉邊領口，先將領口反覆折疊成波浪狀，並一手抓起使領口呈現好像一朵花的形狀，把領口泡到冰塊水中讓纖維變得緊緻，最後將領口的水分用壓的壓出來，但是千萬不能用擰的。

接下來把衣服攤平，用手指按住領口下緣，並用另一隻手反覆地由下往上以垂直方向將領口推平，重複幾次之後再用熨斗將領口燙平，不用燙到全乾，只要確定表面已經平整即可。最後將衣服平放風乾，不要掛到衣架上曝曬。

對付變型肩線白T恤

可以使用熨斗燙平，下次晾衣服時，只要記得將T shirt翻過來，裡外相反的晾起來，就可以避免衣服的肩膀處鼓起。

對付泛黃、汗漬白T恤

●檸檬

將檸檬切片放入水中煮沸，把白衣服放入水中浸泡15分鐘，再按照正常的洗衣步驟進行清洗即可。

●小蘇打

先把 250克小蘇打溶解在溫水裡，再把白色衣服泡在水裡8小時，最後用清水洗凈。

●白醋

將水煮沸之後，加入白醋，浸泡一夜之後，就可以正常洗滌，洗完就會發現白色T-shirt清潔溜溜的。

●菠菜

將菠菜放入水中煮3分鐘，撈起來只留下湯，再把衣服放入菠菜水中浸泡15分鐘，再多搓洗幾次泛黃的地方，之後要馬上用清水洗掉「葉綠色」，適合化學纖維的布料

●洗米水

把泛黃的白衣服浸泡在洗米水中15分鐘，再用正常方法洗衣服，也能去除泛黃的地方。此方法適合純棉的布料。

對付原子筆彩色筆污漬

若衣服不小心被原子筆畫到，可以用棉花棒沾酒精，來回擦拭過後，筆痕慢慢消失，再用清水沖洗即可。若是被彩色筆畫到，則需使用去光水，一樣用棉光棒來回擦拭，再用清水洗淨。

白T恤收納方式

收納白色T-shirt的時候，不要選擇塑膠盒，因為塑膠盒無法讓衣服接觸到空氣，導致白色T-shirt變黃，而一般紙箱使用的是酸性紙，時間久了容易褪色，也不適宜擺放白色衣服，長時間不穿的白色衣物，最好每半年清洗一次，才不容易泛黃。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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